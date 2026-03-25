Πύργος: Με μαύρες κορδέλες έκαναν παρέλαση οι συμμαθητές του 18χρονου Μάκη που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 3ο όροφο
Φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η φετινή μαθητική παρέλαση στον Πύργο, καθώς οι μαθητές του 4ου Λυκείου επέλεξαν να συμμετάσχουν φορώντας μαύρες κορδέλες, ως ένδειξη πένθους και τιμής για τον συμμαθητή τους, Ασημάκη Διονυσόπουλο.
Ο νεαρός μαθητής έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 13 Μαρτίου, μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στον Πύργο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία, στους φίλους και στους εκπαιδευτικούς του.
Με εμφανή τη συγκίνηση στα πρόσωπά τους, οι μαθητές παρέλασαν σιωπηλά, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης και σεβασμού.
Ο άτυχος νεαρός, γιος του προέδρου του σωματείου κομμωτών Νομού Ηλείας, Γιάννη Διονυσσόπουλου, τραυματίστηκε βαρύτατα όταν έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας - για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους -στην οδό Μανωλοπούλου στον Πύργο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της πόλης όπου οι γιατροί έδωσαν μεγάλη μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ο 18χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.
Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε σοκ και βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία αλλά και σε ολόκληρη την οικογένεια του Ηλειακού αθλητισμού. Ο Ασημάκης Διονυσόπουλος δεν ήταν απλός ένας μαθητής της Γ´ λυκείου που ετοιμαζόταν να δώσει τη δική του μάχη στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Ήταν ένα παιδί που ξεχώριζε για το ήθος του, το χαμόγελο και την αφοσίωσή του στον αθλητισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα δέκα του χρόνια είχε αφοσιωθεί στο βόλεϊ, φορώντας τη φανέλα του Κοροίβου Αμαλιάδας ενώ για μία χρονιά αγωνίστηκε και στην Ολυμπιάδα Πατρών τη σεζόν 2024-2025.
Το μεγάλο του πάθος ήταν το beach volley, όπου είχε ήδη καταφέρει να αφήσει το στίγμα του. Τον Αύγουστο του 2024 στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία εφήβων, αποδεικνύοντας το μεγάλο του ταλέντο και τη δυναμική του στο άθλημα. Η επιτυχία του αυτή τον οδήγησε και σε καμπ της Ομοσπονδίας βόλεϊ με επίλεκτους Έλληνες αθλητές του beach volley, ανοίγοντας μπροστά του έναν δρόμο γεμάτο προοπτικές.
Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για ένα παιδί με καθαρή καρδιά, αστείρευτο χιούμορ και αγάπη για την ομάδα και τους ανθρώπους γύρω του. Ένα παιδί που πάλευε με πάθος μέσα στο γήπεδο και ονειρευόταν ένα μέλλον γεμάτο αθλητισμό και δημιουργία.
