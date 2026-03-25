Με 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τoν εορτασμό της 25ης Μαρτίου, δείτε βίντεο

ΕΛΛΑΔΑ
25η Μαρτίου κανόνια

Ο πρώτος κανονιοβολισμός σημειώθηκε στις 6:21 το πρωί, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού για να αντηχήσουν ακολούθως άλλοι 20 όπως προβλέπει το καθιερωμένο πρωτόκολλο για να τιμηθεί η ιστορική επέτειος

Με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβηττού σηματοδοτήθηκε στην Αθήνα ο εορτασμός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός σημειώθηκε στις 6:21 το πρωί, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού για να αντηχήσουν ακολούθως άλλοι 20 όπως προβλέπει το καθιερωμένο πρωτόκολλο για να τιμηθεί η ιστορική επέτειος.


Στις 08:00 θα πραγματοποιηθεί η έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ στις 10:00 θα τελεστεί δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου.

Στις 11:00 θα ακολουθήσει η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, σημειώνει η ΕΡΤ.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

