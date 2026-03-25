Έλαμψαν τα drones στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου που αναβαθμίζουν τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, δείτε βίντεο
Ο Αρχύτας, ο Υπερίων, ο Κένταυρος και το S-100
Μοναδικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το πρωί της 25ης Μαρτίου στην πλατεία Συντάγματος καθώς στη στρατιωτική παρέλαση παρουσιάστηκαν τα ελληνικά drones που χρησιμοποιούν οι Ένοπλες Δυνάμεις.
Ανάμεσά τους το μη επανδρωμένο αεροσκάφος S-100, ένα υπερσύγχρονο drone το οποίο περιέχεται στον εξοπλισμό των νέων φρεγατών Belharra. Το dron αυτό έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει, να προσδιορίζει και να στοχοποιεί με ακρίβεια και χωρίς τη παρέμβαση του χειριστή πιθανές απειλές σε βάθος έως 100 χιλιόμετρα.
Στην Αθήνα παρέλασε και το σύστημα μη επανδρωμένου αεροχήματος «Αρχύτας» που αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εταιρειών του ιδιωτικού τομέα.
Ο Αρχύτας έχει δυνατότητα κάθετης προσγείωσης και απογείωσης ώστε να μπορεί να επιχειρεί τόσο από την ξηρά όσο και από πολεμικά πλοία, το μέγιστο ύψος πτήσης προσεγγίζει τα 5.000 μέτρα, η αυτονομία του φτάνει τις 2 ώρες και μπορεί να αναλάβει αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης σε μεγάλη απόσταση.
Το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» είναι ένα antidrone σύστημα που έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να εξουδετερώνει εχθρικά drone μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας και έχει ήδη εγκατασταθεί στις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρούν στη Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», με άριστα αποτελέσματα.
Παράλληλα το σύστημα ανίχνευσης και εξουδετέρωσης drone «Υπερίων» που αποτελεί την εξέλιξη του «Κένταυρος» και έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να εξουδετερώνει αυτόματα, μέσω παρεμβολών, επιτιθέμενα drone, παρέχοντας κάλυψη 360 μοιρών στις Μονάδες.
