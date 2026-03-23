Ελεύθερος με όρους ο bodybuilder που συνελήφθη για διακίνηση αναβολικών
Απολογούμενος, ο 35χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι τα επίμαχα σκευάσματα δεν τα πήραν αθλητές

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος αθλητής του bodybuilding που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία της προμήθειας και διακίνησης παράνομων αναβολικών σκευασμάτων και μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής.

Μετά την απολογία του ενώπιον του 2ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, να του επιβληθούν οι όροι της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ.

Οι δύο πρώτοι όροι επιβλήθηκαν τόσο στην 31 ετών αδελφή του όσο και στον 61 ετών πατέρα τους, που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση.

Απολογούμενος, ο 35χρονος bodybuilder και influencer, φέρεται να υποστήριξε ότι τα επίμαχα σκευάσματα δεν τα πήραν αθλητές, ενώ σε ό,τι αφορά τα συμπληρώματα διατροφής είπε ότι έκανε νόμιμο εμπόριο με τα προβλεπόμενα παραστατικά.

Είχε προηγηθεί έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα λειτουργούσαν γυμναστήριο-κατάστημα, μέσω των οποίων διέθεταν προς πώληση παράνομα σκευάσματα, ενώ παράλληλα διατηρούσαν και ιστοσελίδα για την προώθηση των προϊόντων τους.

Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια και στο γυμναστήριο-κατάστημα, κατά την ίδια ανακοίνωση, κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων - 1.266 κάψουλες και δισκία αναβολικών, 301 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών, 195 κάψουλες φαρμακευτικών σκευασμάτων, 61 ενέσιμα φιαλίδια φαρμακευτικών σκευασμάτων, 15.930 γραμμάρια απαγορευμένων συμπληρωμάτων σε μορφή σκόνης, 3.802 κάψουλες και δισκία μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων.
