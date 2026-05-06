Σύλληψη δύο νεαρών για ληστείες σε καταστήματα στα βόρεια προάστια
Εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις ληστειών
Δύο νεαροί, ηλικίας 20 και 16 ετών, συνελήφθησαν στην Κηφισιά για σειρά ληστειών σε βάρος υπαλλήλων mini-market, ενώ εξιχνιάστηκαν συνολικά τέσσερις υποθέσεις.
Ειδικότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν δύο νεαρούς ηλικίας 20 και 16 ετών, το βράδυ της 29ης Απριλίου, στην περιοχή της Κηφισιάς καθώς οι κατηγορούμενοι φέρονται να διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων καταστημάτων στα βόρεια προάστια της Αθήνας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι δύο νεαροί προσέγγισαν κατάστημα mini-market στην Κηφισιά, όπου ο 16χρονος, κάνοντας χρήση σωματικής βίας, επιχείρησε να αφαιρέσει χρηματικό ποσό από υπάλληλο. Ωστόσο, ο εργαζόμενος αντιστάθηκε και οι δράστες διέφυγαν, με τον 20χρονο να έχει τον ρόλο του τσιλιαδόρου.
Ακολούθησαν αναζητήσεις από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν τους κατηγορούμενους στην ίδια περιοχή και τους οδήγησαν στις αρμόδιες αρχές. Κατά την προανάκριση, οι δύο συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως δράστες σε ακόμη τρεις ληστείες σε περιοχές των Βορείων Προαστίων, συγκεκριμένα σε Βριλήσσια, Χαλάνδρι και Μαρούσι. Σε δύο από αυτές, φέρονται να χρησιμοποίησαν απειλή όπλου για να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από υπαλλήλους καταστημάτων. Επιπλέον, κατασχέθηκε ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των επιθέσεων.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς για ληστείες κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
