Σύλληψη δύο νεαρών για ληστείες σε καταστήματα στα βόρεια προάστια
ΕΛΛΑΔΑ
Κηφισιά Ληστείες Αστυνομία Συλλήψεις

Σύλληψη δύο νεαρών για ληστείες σε καταστήματα στα βόρεια προάστια

Εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις ληστειών

Σύλληψη δύο νεαρών για ληστείες σε καταστήματα στα βόρεια προάστια
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δύο νεαροί, ηλικίας 20 και 16 ετών, συνελήφθησαν στην Κηφισιά για σειρά ληστειών σε βάρος υπαλλήλων mini-market, ενώ εξιχνιάστηκαν συνολικά τέσσερις υποθέσεις.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν δύο νεαρούς ηλικίας 20 και 16 ετών, το βράδυ της 29ης Απριλίου, στην περιοχή της Κηφισιάς καθώς οι κατηγορούμενοι φέρονται να διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων καταστημάτων στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι δύο νεαροί προσέγγισαν κατάστημα mini-market στην Κηφισιά, όπου ο 16χρονος, κάνοντας χρήση σωματικής βίας, επιχείρησε να αφαιρέσει χρηματικό ποσό από υπάλληλο. Ωστόσο, ο εργαζόμενος αντιστάθηκε και οι δράστες διέφυγαν, με τον 20χρονο να έχει τον ρόλο του τσιλιαδόρου.

Ακολούθησαν αναζητήσεις από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν τους κατηγορούμενους στην ίδια περιοχή και τους οδήγησαν στις αρμόδιες αρχές. Κατά την προανάκριση, οι δύο συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως δράστες σε ακόμη τρεις ληστείες σε περιοχές των Βορείων Προαστίων, συγκεκριμένα σε Βριλήσσια, Χαλάνδρι και Μαρούσι. Σε δύο από αυτές, φέρονται να χρησιμοποίησαν απειλή όπλου για να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από υπαλλήλους καταστημάτων. Επιπλέον, κατασχέθηκε ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των επιθέσεων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς για ληστείες κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης