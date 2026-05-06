Φυλάκιση 18 μηνών μετατρέψιμη στην 72χρονη για το παράτυπο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους: «Οι ασθενείς ήταν εκεί σαν παρκαρισμένοι για να πεθάνουν»
Φυλάκιση 18 μηνών μετατρέψιμη στην 72χρονη για το παράτυπο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους: «Οι ασθενείς ήταν εκεί σαν παρκαρισμένοι για να πεθάνουν»
Το δικαστήριο έκρινε ένοχη την 72χρονη για απόπειρα εκβίασης για ποσό 150 ευρώ και όχι για ποσό 2.000 ευρώ, για μια πράξη έκθεσης καθώς και για απείθεια
Συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλλε σήμερα Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στην 72χρονη ιδιοκτήτρια του παράτυπου γηροκομείου στους Αμπελόκηπους. Το δικαστήριο υιοθετώντας πλήρως τη σχετική πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, έκρινε ένοχη την κατηγορούμενη για απόπειρα εκβίασης για ποσό 150 ευρώ και όχι για ποσό 2.000 ευρώ, για μια πράξη έκθεσης (από τις τρεις που ανέφερε το κατηγορητήριο) καθώς και για απείθεια. Μάλιστα, το δικαστήριο δεν αναγνώρισε στην κατηγορούμενη κανένα από τα δυο ελαφρυντικό τα οποία ζήτησε (σύννομο βίο και ειλικρινή μεταμέλεια μετά την πράξη).
Οι αρχές έφτασαν στη σύλληψη της 72χρονης όταν η κόρη ασθενούς την κατήγγειλε ότι της ζήτησε 2.000 ευρώ για να κρατήσει σε διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε ως γηροκομείο στους Αμπελόκηπους την κατάκοιτη μητέρα της. Διαφορετικά, όπως είχε αναφέρει η καταγγέλλουσα, η 72χρονη της είχε πει πως θα πέταγε τη μητέρα της στα σκουπίδια.
Κατά τη διάρκεια της απολογίας της στο δικαστήριο η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες που της αποδόθηκαν και υποστήριξε ότι ποτέ δεν εκβίασε την καταγγέλλουσα και δίνοντας τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα υποστήριξε: «Εκείνο το πρωί ήρθε η κόρη της κυρίας στο σπίτι και της άρεσε. Το απόγευμα ήρθε η μαμά της ασυνόδευτη από το νοσοκομείο. Την έβαλα στο κρεβάτι και μου ζήτησε τσιγάρο. Η κυρία αυτή έχει επιληψία, ήταν αλκοολική, είχε ζάχαρο και εθισμό στο τσιγάρο. Έγραφαν τα χαρτιά της τα συνοδευτικά ότι είχε ζητήσει μόνη της να φύγει από το νοσοκομείο», είπε η 72χρονη.
Πρόεδρος: Γιατί δεν θέλατε να κρατήσετε τη γυναίκα αυτή στο χώρο σας;
Κατηγορούμενη: Όλη τη νύχτα φώναζε είχε βαριά προβλήματα, δεν διορθωνόταν αυτά. Είχε πληγές, έτρεχαν αίματα... Την άλλη μέρα κατάλαβε ότι πρέπει να πάει και η ίδια στο νοσοκομείο. Εγώ παρακάλαγα τη κόρη της να την πάρει. Εγώ της βρήκα ασθενοφόρο. Είμαι άνθρωπος της προσφοράς. Δεn θα ζήταγα από μια φτωχή γυναίκα 2.000 ευρώ.
Συνεχίζοντας η 72χρονη υποστήριξε πως για τις «υπηρεσίες» που προσέφερε στους ηλικιωμένους ζητούσε «πέντε με έξι κατοστάρικα το μήνα».
Πρόεδρος: Αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονταν ιατρική φροντίδα;
Κατηγορούμενη: Εάν την χρειάζονταν θα ειδοποιούσα το νοσοκομείο. Εγώ είχα βάλει στην αγγελία ότι δεν δέχομαι αρρώστους με κατακλίσεις και μου ήρθε αυτή η κυρία μέσα στα αίματα.
Η κατηγορούμενη υποστήριξε μάλιστα ότι η τροφή που παρείχε στους ηλικιωμένους ήταν υψηλής ποιότητας. «Το γιαούρτι που λένε τρεις ημέρες είχες λήξει. Και σε μωρό να το δώσεις αυτό δεν παθαίνει κάτι», είπε.
Εισαγγελέας: Από την καταγγέλλουσα πόσα χρήματα είχατε πάρει;
Κατηγορούμενη: 300 ευρώ. Όταν διάβασα στα χαρτιά της τι προβλήματα είχε αυτή η μητέρα της έγινα θηρίο. Αν αυτή είχε να δώσει 2.000 σε εμένα θα έρχονταν κύριε εισαγγελέα; Είναι δυνατόν να της ζητούσα τόσα χρήματα; Ήταν μια φτωχή γυναίκα. Μου έλεγε «δώσε μου πίσω τα 300 ευρώ για να πάρω τη μάνα μου». Εγώ της πλήρωσα και το ασθενοφόρο για να φύγει από εμένα η μητέρα της, έδωσα 75 ευρώ. Της είπα ότι θα της κρατήσω 150 για το ασθενοφόρο και τις ζημιές που έκανε η μητέρα της όσο έμεινε σε εμένα.
Εισαγγελέας: Τι ζημιές είχε κάνει;
Κατηγορούμενη: Είχε καταστρέψει τα μαξιλάρια. Εγώ τόσο αξιολόγησα τη δουλειά μου.
Νωρίτερα, στο δικαστήριο είχε καταθέσει η καταγγέλλουσα. «Έχω την μητέρα μου με προβλήματα υγείας, είναι 72 ετών. Την Μεγάλη Πέμπτη η μητέρα μου πήρε αιφνιδιαστικά εξιτήριο από το νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς". Έπρεπε να βρω μια δομή και Μεγάλη Εβδομάδα ήταν δύσκολο. Έψαχνα γηροκόμο για το σπίτι αλλά δεν βρήκα. Βρήκα αυτή την αγγελία της κατηγορούμενης στην εφημερίδα», είπε η νεαρή γυναίκα και συνέχισε: «Έψαχνα μια προσωρινή λύση για τη μητέρα μου. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Τηλεφώνησα και ρώτησα αν μπορούσα να επισκεφθώ το συγκεκριμένο χώρο Δέχθηκε και πήγα».
Πρόεδρος: Πως ήταν ο χώρος που είδατε;
Μάρτυρας: Ήταν ένα αρκετά μεγάλο διαμέρισμα με ευρύχωρο σαλόνι και κάποια δωμάτια ξεχωριστά. Είδα να φιλοξενούνται άνθρωποι στα δωμάτια.
Πρόεδρος: Πως σας φάνηκε;
Μάρτυρας: Δεν μου φάνηκε ύποπτος. Αν έβλεπα κάτι ύποπτο, αν έβλεπα κάτι δεν θα άφηνα τη μητέρα μου. Συμφωνήσαμε τα χρήματα και άφησα προκαταβολή. Την ίδια ημέρα πήγε η μητέρα μου εκεί.
Ωστόσο, την επόμενη ημέρα η καταγγέλλουσα δέχθηκε μια κλήση, όπως είπε, από την κατηγορούμενη. «Το άλλο πρωί χτύπησε το τηλέφωνο μου. Ήταν η κατηγορούμενη και σε έξαλλη κατάσταση αξίωνε χρήματα για να μη πετάξει τη μητέρα μου. Έλεγε ότι την κορόιδεψα γιατί ήταν ένα δύσκολο περιστατικό. Ήθελε από 1500 έως 2000 ευρώ αλλιώς έλεγε ότι θα την πετάξει στον κάδο των αχρήστων» είπε η καταγγέλλουσα και συνέχισε: «Της έλεγα να μου δώσει λίγο χρόνο να την πάρω από εκεί, να βρω ένα ασθενοφόρο. Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ. Πήγα στο διαμέρισμα αλλά δεν μου άνοιξε. Πήρα την αστυνομία δεν άνοιγε όμως ούτε στους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί με πήγαν στο Τμήμα να καταθέσω. Η κατηγορούμενη συνέχισε με μηνύματα να με απειλεί και να με βρίζει. Τελικά βρήκα ένα ασθενοφόρο μπόρεσα να πάρω τη μητέρα μου».
Εισαγγελέας: Σε τι κατάσταση παραλάβατε τη μητέρα σας;
Μάρτυρας: Ήταν πολύ φοβισμένη. Πέρασε δύσκολο βράδυ με διαπληκτισμό και τη φοβέριζε ότι θα την πετάξει στα σκουπίδια.
Εισαγγελέας: Φροντίδα είχε;
Μάρτυρας: Όχι. Της ζήταγε νερό και από αυτό ξεκίνησαν όλα. Δεν της έδινε νερό για να μη λερώσει τα σεντόνια, στο νοσοκομείο την βρήκαν αφυδατωμένη. Σκοπός της ήταν να μου πάρει παραπάνω χρήματα εκβιάζοντάς με ότι θα την πετάξει στα σκουπίδια.
Αποκαλυπτική ήταν πάντως η κατάθεση του κοινωνικού λειτουργού που είχε διενεργήσει έλεγχο στο συγκεκριμένο χώρο τον περασμένο Απρίλιο προκειμένου να διαπιστώσει για το αν αυτός λειτουργεί νόμιμα. «Πήγαμε μαζί με αστυνομία και εισαγγελέα. Στην αρχή δεν μας άνοιγε. Καταρχάς εκεί μέσα υπήρχε μια δυσωδία μάλλον από τα ζώα. Ήταν τέσσερα σκυλιά και μια γάτα. Όταν μπήκαμε βρήκαμε τέσσερα άτομα σε τέσσερα ξεχωριστά δωμάτια», κατέθεσε ο κοινωνικός λειτουργός.
Πρόεδρος: Σε τι κατάσταση ήταν αυτοί οι άνθρωποι;
Μάρτυρας: Βρήκαμε μια κυρία αφυδατωμένη υποσιτισμένη. Αν δεν είχε γίνει αυτή η επιχείρηση η γυναίκα θα είχε πεθάνει. Ήταν πραγματικά ετοιμοθάνατη.
Εισαγγελέας: Πως θα χαρακτηρίζατε αυτόν τον χώρο;
Μάρτυρας: Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αυτό το χώρο δομή. Δεν είχε τίποτα, ούτε προσωπικό, ούτε φακέλους ασθενών τίποτα. Δεν υπήρχε κανένας εξοπλισμός. Μόνο η μία κυρία ήξερε τι φάρμακα να πάρει. Οι άλλοι ασθενείς ήταν εκεί σαν παρκαρισμένοι για να πεθάνουν. Τα τρόφιμα που είδα στο ψυγείο ήταν ληγμένα. Ζώα και άνθρωποι ήταν ένα πράγμα. Δεν υπήρχε καθαριότητα.
Εισαγγελέας: Τι έπρεπε να έχει αυτός ο χώρος;
Μάρτυρας: Τουλάχιστον να υπάρχει στο χώρο νοσηλευτής και θεραπαινίδα. Είναι απαραίτητοι για τόσο βαριά περιστατικά. Υπήρχε μια κυρία που ήθελε ορό να τραφεί και δεν υπήρχε. Αν δεν πηγαίναμε εμείς θα πέθαινε. Θα έπρεπε να είχε καλέσει το ΕΚΑΒ τουλάχιστον για δυο ασθενείς. Έλεγε ότι δεν έβρισκε τους συγγενείς τους αλλά δεν αφήνεις να πεθάνουν τους ασθενείς επειδή δεν βρίσκεις τους συγγενείς. Καλείς το ΕΚΑΒ.
Αντίθετα μάρτυρες υπεράσπισης κατέθεσαν στο δικαστήριο πως η 72χρονη παρείχε υψηλού επιπέδου φροντίδα στους γονείς τους.
Οι αρχές έφτασαν στη σύλληψη της 72χρονης όταν η κόρη ασθενούς την κατήγγειλε ότι της ζήτησε 2.000 ευρώ για να κρατήσει σε διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε ως γηροκομείο στους Αμπελόκηπους την κατάκοιτη μητέρα της. Διαφορετικά, όπως είχε αναφέρει η καταγγέλλουσα, η 72χρονη της είχε πει πως θα πέταγε τη μητέρα της στα σκουπίδια.
Κατά τη διάρκεια της απολογίας της στο δικαστήριο η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες που της αποδόθηκαν και υποστήριξε ότι ποτέ δεν εκβίασε την καταγγέλλουσα και δίνοντας τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα υποστήριξε: «Εκείνο το πρωί ήρθε η κόρη της κυρίας στο σπίτι και της άρεσε. Το απόγευμα ήρθε η μαμά της ασυνόδευτη από το νοσοκομείο. Την έβαλα στο κρεβάτι και μου ζήτησε τσιγάρο. Η κυρία αυτή έχει επιληψία, ήταν αλκοολική, είχε ζάχαρο και εθισμό στο τσιγάρο. Έγραφαν τα χαρτιά της τα συνοδευτικά ότι είχε ζητήσει μόνη της να φύγει από το νοσοκομείο», είπε η 72χρονη.
Πρόεδρος: Γιατί δεν θέλατε να κρατήσετε τη γυναίκα αυτή στο χώρο σας;
Κατηγορούμενη: Όλη τη νύχτα φώναζε είχε βαριά προβλήματα, δεν διορθωνόταν αυτά. Είχε πληγές, έτρεχαν αίματα... Την άλλη μέρα κατάλαβε ότι πρέπει να πάει και η ίδια στο νοσοκομείο. Εγώ παρακάλαγα τη κόρη της να την πάρει. Εγώ της βρήκα ασθενοφόρο. Είμαι άνθρωπος της προσφοράς. Δεn θα ζήταγα από μια φτωχή γυναίκα 2.000 ευρώ.
Συνεχίζοντας η 72χρονη υποστήριξε πως για τις «υπηρεσίες» που προσέφερε στους ηλικιωμένους ζητούσε «πέντε με έξι κατοστάρικα το μήνα».
Πρόεδρος: Αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονταν ιατρική φροντίδα;
Κατηγορούμενη: Εάν την χρειάζονταν θα ειδοποιούσα το νοσοκομείο. Εγώ είχα βάλει στην αγγελία ότι δεν δέχομαι αρρώστους με κατακλίσεις και μου ήρθε αυτή η κυρία μέσα στα αίματα.
Η κατηγορούμενη υποστήριξε μάλιστα ότι η τροφή που παρείχε στους ηλικιωμένους ήταν υψηλής ποιότητας. «Το γιαούρτι που λένε τρεις ημέρες είχες λήξει. Και σε μωρό να το δώσεις αυτό δεν παθαίνει κάτι», είπε.
Εισαγγελέας: Από την καταγγέλλουσα πόσα χρήματα είχατε πάρει;
Κατηγορούμενη: 300 ευρώ. Όταν διάβασα στα χαρτιά της τι προβλήματα είχε αυτή η μητέρα της έγινα θηρίο. Αν αυτή είχε να δώσει 2.000 σε εμένα θα έρχονταν κύριε εισαγγελέα; Είναι δυνατόν να της ζητούσα τόσα χρήματα; Ήταν μια φτωχή γυναίκα. Μου έλεγε «δώσε μου πίσω τα 300 ευρώ για να πάρω τη μάνα μου». Εγώ της πλήρωσα και το ασθενοφόρο για να φύγει από εμένα η μητέρα της, έδωσα 75 ευρώ. Της είπα ότι θα της κρατήσω 150 για το ασθενοφόρο και τις ζημιές που έκανε η μητέρα της όσο έμεινε σε εμένα.
Εισαγγελέας: Τι ζημιές είχε κάνει;
Κατηγορούμενη: Είχε καταστρέψει τα μαξιλάρια. Εγώ τόσο αξιολόγησα τη δουλειά μου.
Νωρίτερα, στο δικαστήριο είχε καταθέσει η καταγγέλλουσα. «Έχω την μητέρα μου με προβλήματα υγείας, είναι 72 ετών. Την Μεγάλη Πέμπτη η μητέρα μου πήρε αιφνιδιαστικά εξιτήριο από το νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς". Έπρεπε να βρω μια δομή και Μεγάλη Εβδομάδα ήταν δύσκολο. Έψαχνα γηροκόμο για το σπίτι αλλά δεν βρήκα. Βρήκα αυτή την αγγελία της κατηγορούμενης στην εφημερίδα», είπε η νεαρή γυναίκα και συνέχισε: «Έψαχνα μια προσωρινή λύση για τη μητέρα μου. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Τηλεφώνησα και ρώτησα αν μπορούσα να επισκεφθώ το συγκεκριμένο χώρο Δέχθηκε και πήγα».
Πρόεδρος: Πως ήταν ο χώρος που είδατε;
Μάρτυρας: Ήταν ένα αρκετά μεγάλο διαμέρισμα με ευρύχωρο σαλόνι και κάποια δωμάτια ξεχωριστά. Είδα να φιλοξενούνται άνθρωποι στα δωμάτια.
Πρόεδρος: Πως σας φάνηκε;
Μάρτυρας: Δεν μου φάνηκε ύποπτος. Αν έβλεπα κάτι ύποπτο, αν έβλεπα κάτι δεν θα άφηνα τη μητέρα μου. Συμφωνήσαμε τα χρήματα και άφησα προκαταβολή. Την ίδια ημέρα πήγε η μητέρα μου εκεί.
Ωστόσο, την επόμενη ημέρα η καταγγέλλουσα δέχθηκε μια κλήση, όπως είπε, από την κατηγορούμενη. «Το άλλο πρωί χτύπησε το τηλέφωνο μου. Ήταν η κατηγορούμενη και σε έξαλλη κατάσταση αξίωνε χρήματα για να μη πετάξει τη μητέρα μου. Έλεγε ότι την κορόιδεψα γιατί ήταν ένα δύσκολο περιστατικό. Ήθελε από 1500 έως 2000 ευρώ αλλιώς έλεγε ότι θα την πετάξει στον κάδο των αχρήστων» είπε η καταγγέλλουσα και συνέχισε: «Της έλεγα να μου δώσει λίγο χρόνο να την πάρω από εκεί, να βρω ένα ασθενοφόρο. Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ. Πήγα στο διαμέρισμα αλλά δεν μου άνοιξε. Πήρα την αστυνομία δεν άνοιγε όμως ούτε στους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί με πήγαν στο Τμήμα να καταθέσω. Η κατηγορούμενη συνέχισε με μηνύματα να με απειλεί και να με βρίζει. Τελικά βρήκα ένα ασθενοφόρο μπόρεσα να πάρω τη μητέρα μου».
Εισαγγελέας: Σε τι κατάσταση παραλάβατε τη μητέρα σας;
Μάρτυρας: Ήταν πολύ φοβισμένη. Πέρασε δύσκολο βράδυ με διαπληκτισμό και τη φοβέριζε ότι θα την πετάξει στα σκουπίδια.
Εισαγγελέας: Φροντίδα είχε;
Μάρτυρας: Όχι. Της ζήταγε νερό και από αυτό ξεκίνησαν όλα. Δεν της έδινε νερό για να μη λερώσει τα σεντόνια, στο νοσοκομείο την βρήκαν αφυδατωμένη. Σκοπός της ήταν να μου πάρει παραπάνω χρήματα εκβιάζοντάς με ότι θα την πετάξει στα σκουπίδια.
Αποκαλυπτική ήταν πάντως η κατάθεση του κοινωνικού λειτουργού που είχε διενεργήσει έλεγχο στο συγκεκριμένο χώρο τον περασμένο Απρίλιο προκειμένου να διαπιστώσει για το αν αυτός λειτουργεί νόμιμα. «Πήγαμε μαζί με αστυνομία και εισαγγελέα. Στην αρχή δεν μας άνοιγε. Καταρχάς εκεί μέσα υπήρχε μια δυσωδία μάλλον από τα ζώα. Ήταν τέσσερα σκυλιά και μια γάτα. Όταν μπήκαμε βρήκαμε τέσσερα άτομα σε τέσσερα ξεχωριστά δωμάτια», κατέθεσε ο κοινωνικός λειτουργός.
Πρόεδρος: Σε τι κατάσταση ήταν αυτοί οι άνθρωποι;
Μάρτυρας: Βρήκαμε μια κυρία αφυδατωμένη υποσιτισμένη. Αν δεν είχε γίνει αυτή η επιχείρηση η γυναίκα θα είχε πεθάνει. Ήταν πραγματικά ετοιμοθάνατη.
Εισαγγελέας: Πως θα χαρακτηρίζατε αυτόν τον χώρο;
Μάρτυρας: Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αυτό το χώρο δομή. Δεν είχε τίποτα, ούτε προσωπικό, ούτε φακέλους ασθενών τίποτα. Δεν υπήρχε κανένας εξοπλισμός. Μόνο η μία κυρία ήξερε τι φάρμακα να πάρει. Οι άλλοι ασθενείς ήταν εκεί σαν παρκαρισμένοι για να πεθάνουν. Τα τρόφιμα που είδα στο ψυγείο ήταν ληγμένα. Ζώα και άνθρωποι ήταν ένα πράγμα. Δεν υπήρχε καθαριότητα.
Εισαγγελέας: Τι έπρεπε να έχει αυτός ο χώρος;
Μάρτυρας: Τουλάχιστον να υπάρχει στο χώρο νοσηλευτής και θεραπαινίδα. Είναι απαραίτητοι για τόσο βαριά περιστατικά. Υπήρχε μια κυρία που ήθελε ορό να τραφεί και δεν υπήρχε. Αν δεν πηγαίναμε εμείς θα πέθαινε. Θα έπρεπε να είχε καλέσει το ΕΚΑΒ τουλάχιστον για δυο ασθενείς. Έλεγε ότι δεν έβρισκε τους συγγενείς τους αλλά δεν αφήνεις να πεθάνουν τους ασθενείς επειδή δεν βρίσκεις τους συγγενείς. Καλείς το ΕΚΑΒ.
Αντίθετα μάρτυρες υπεράσπισης κατέθεσαν στο δικαστήριο πως η 72χρονη παρείχε υψηλού επιπέδου φροντίδα στους γονείς τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα