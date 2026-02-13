«Να μπαίνουμε στην αρένα για να νικήσουμε»: Συγκινεί ο δήμαρχος του Άη Στράτη για τη μάχη του με τον καρκίνο

Δεν περίμενα ότι μέσα από αυτή μου τη δήλωση και τη γνωστοποίηση της ασθένειάς μου θα έδινα θάρρος και κουράγιο έστω σε έναν ακόμα άνθρωπο δήλωσε ο Κώστας Σινάνης, δείτε βίντεο