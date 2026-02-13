«Να μπαίνουμε στην αρένα για να νικήσουμε»: Συγκινεί ο δήμαρχος του Άη Στράτη για τη μάχη του με τον καρκίνο
«Να μπαίνουμε στην αρένα για να νικήσουμε»: Συγκινεί ο δήμαρχος του Άη Στράτη για τη μάχη του με τον καρκίνο
Δεν περίμενα ότι μέσα από αυτή μου τη δήλωση και τη γνωστοποίηση της ασθένειάς μου θα έδινα θάρρος και κουράγιο έστω σε έναν ακόμα άνθρωπο δήλωσε ο Κώστας Σινάνης, δείτε βίντεο
Για τον αγώνα που δίνει ενάντια στον καρκίνο και τη σημασία της πρόληψης μίλησε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος του Αη-Στράτη, Κώστας Σινάνης, στο OPEN.
«Δεν περίμενα ότι μέσα από αυτή μου τη δήλωση και τη γνωστοποίηση της ασθένειάς μου θα έδινα θάρρος και κουράγιο έστω σε έναν ακόμα άνθρωπο, που περνάει αυτό που βιώνω εγώ σήμερα και πιστεύω πως προσφέρω κι εγώ κάτι...», είπε αρχικά ο κ. Σινάνης.
Αναφερόμενος στην απόφασή του να γνωστοποιήσει το πρόβλημα υγείας του στους κατοίκους του νησιού του, ο δήμαρχος επισήμανε: «Όταν ζεις σε μια μικρή κοινωνία 200 ανθρώπων, οφείλεις να στηρίζεις την προσωπική σου ζωή, πόσω μάλλον όταν είσαι δήμαρχος να στηρίξεις το έργο και τη δουλειά σου μέσα από την ειλικρίνια. Νομίζω ότι όφειλα να το κάνω αυτό, απέναντι στους ανθρώπους που ζήτησαν να αναλάβω τις τύχες, όχι μόνο του τόπου αλλά και τις δικές τους».
«Δεν στάθμιζα τα πράγματα, έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά και κακά τα ψέματα δεν έδινα σημασία στην υγεία μου, στον εαυτό μου, κάτι που έχω πλέον αναθεωρήσει και καλώ τον κόσμο να αναθεωρήσει. Δεν είναι κάτι να ασχοληθούμε με την υγεία μας λίγες μερες τον χρόνο, για να έχουμε αύριο. Περνάμε δύσκολα, καθένας βιώνει τα δικά του, όμως πρέπει να βρούμε χρόνο για να μην αφήσουμε τους δικους μας ανθρώπους μόνους του», τόνισε.
Μιλώντας για τα μηνύματα συμπαράστασης και την αγάπη που λαμβάνει, ο κ. Σινάνης τόνισε: «Από τους κατοίκους του νησιού είναι συγκινητικό, να εισπράττω την αγάπη των ανθρπωπων τους, αλλά και όλων των ανθρώπων στη χώρα. Παίρνω μηνύματα από αγνώστους που μου δίνουν κουράγιο και τη δύναμη να συνεχίσω την αντιμετώπιση του καρκίνου, που δεν είναι πλέον η επάρατη νόσος, πρέπει να τον κοιτάξουμε στα μάτια και να νικήσουμε».
«Δεν κρατάω προσωπικές σημειώσεις, μόνο τα παράπονα των πολιτών για το τι πρέπει να διορωθεί πίσω στο νησί. Εγώ εκείνη τη στιγμή δεν έκανα εξομολόγηση, αλλά ένιωθα το δύσκολο της παραμονής στην Αθήνα που είναι πιο δύσκολο από την αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς έχω συνηθίσει διαφορετικά. Εμείς έχουμε μάθει στο νησί αλλιώς, αφήνουμε το κλειδί στην πόρτα και φέυγουμε. Απορώ πώς ζείτε στην Αθήνα», είπε χαρακτηριστικά.
«Πρέπει, πλέον να διαβάσουμε τι είναι ο καρκίνος και να ενημερωνόμαστε. Να μπαίνουμε σε τέτοιες αρένες αποφασισμένοι να νικήσουμε. Είναι πολύ σημαντική η πρόληψη. Διασυνδεσιμότητα και υγεία χρειάζεται ο νησιώτης για να έχει το αίσθημα της ασφάλειας», πρόσθεσε.
«Δεν περίμενα ότι μέσα από αυτή μου τη δήλωση και τη γνωστοποίηση της ασθένειάς μου θα έδινα θάρρος και κουράγιο έστω σε έναν ακόμα άνθρωπο, που περνάει αυτό που βιώνω εγώ σήμερα και πιστεύω πως προσφέρω κι εγώ κάτι...», είπε αρχικά ο κ. Σινάνης.
Αναφερόμενος στην απόφασή του να γνωστοποιήσει το πρόβλημα υγείας του στους κατοίκους του νησιού του, ο δήμαρχος επισήμανε: «Όταν ζεις σε μια μικρή κοινωνία 200 ανθρώπων, οφείλεις να στηρίζεις την προσωπική σου ζωή, πόσω μάλλον όταν είσαι δήμαρχος να στηρίξεις το έργο και τη δουλειά σου μέσα από την ειλικρίνια. Νομίζω ότι όφειλα να το κάνω αυτό, απέναντι στους ανθρώπους που ζήτησαν να αναλάβω τις τύχες, όχι μόνο του τόπου αλλά και τις δικές τους».
«Πάω να πατήσω τον καρκίνο και θα γυρίσω»Παράλληλα, στάθηκε και στο ζήτημα της πρόληψης, αλλά και στο ότι θα πρέπει να αφιερώνουμε όλοι χρόνο για να ελέγχουμε ότι όλα είναι καλά με την υγεία μας.
«Δεν στάθμιζα τα πράγματα, έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά και κακά τα ψέματα δεν έδινα σημασία στην υγεία μου, στον εαυτό μου, κάτι που έχω πλέον αναθεωρήσει και καλώ τον κόσμο να αναθεωρήσει. Δεν είναι κάτι να ασχοληθούμε με την υγεία μας λίγες μερες τον χρόνο, για να έχουμε αύριο. Περνάμε δύσκολα, καθένας βιώνει τα δικά του, όμως πρέπει να βρούμε χρόνο για να μην αφήσουμε τους δικους μας ανθρώπους μόνους του», τόνισε.
Μιλώντας για τα μηνύματα συμπαράστασης και την αγάπη που λαμβάνει, ο κ. Σινάνης τόνισε: «Από τους κατοίκους του νησιού είναι συγκινητικό, να εισπράττω την αγάπη των ανθρπωπων τους, αλλά και όλων των ανθρώπων στη χώρα. Παίρνω μηνύματα από αγνώστους που μου δίνουν κουράγιο και τη δύναμη να συνεχίσω την αντιμετώπιση του καρκίνου, που δεν είναι πλέον η επάρατη νόσος, πρέπει να τον κοιτάξουμε στα μάτια και να νικήσουμε».
Το δύσκολο είναι η παραμονή στην ΑθήναΟ δήμαρχος του ακριτικού νησιού δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δυσκολίες που έχει λόγω του ότι αναγκάζεται να ζει στην Αθήνα, έχοντας συνηθίσει σε άλλες καταστάσεις της καθημερινότητας.
«Δεν κρατάω προσωπικές σημειώσεις, μόνο τα παράπονα των πολιτών για το τι πρέπει να διορωθεί πίσω στο νησί. Εγώ εκείνη τη στιγμή δεν έκανα εξομολόγηση, αλλά ένιωθα το δύσκολο της παραμονής στην Αθήνα που είναι πιο δύσκολο από την αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς έχω συνηθίσει διαφορετικά. Εμείς έχουμε μάθει στο νησί αλλιώς, αφήνουμε το κλειδί στην πόρτα και φέυγουμε. Απορώ πώς ζείτε στην Αθήνα», είπε χαρακτηριστικά.
«Πρέπει, πλέον να διαβάσουμε τι είναι ο καρκίνος και να ενημερωνόμαστε. Να μπαίνουμε σε τέτοιες αρένες αποφασισμένοι να νικήσουμε. Είναι πολύ σημαντική η πρόληψη. Διασυνδεσιμότητα και υγεία χρειάζεται ο νησιώτης για να έχει το αίσθημα της ασφάλειας», πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα