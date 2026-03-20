Βέροια: Προσήχθη ύποπτος για την υπόθεση της 24χρονης που βρέθηκε άγρια χτυπημένη και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Ο άνδρας που έχει προσαχθεί και εξετάζεται από τους αστυνομικούς φαίνεται ότι ήταν το άτομο που επικοινώνησε τελευταίο με την 24χρονη και ερευνάται σοβαρά
Ένας άνδρας προσήχθη στην ασφάλεια Βέροιας για την υπόθεση της 24χρονης η οποία βρέθηκε άγρια χτυπημένη σε πιλοτή πολυκατοικίας το βράδυ της περασμένης Τετάρτης. Οι Αρχές εξετάζουν τον άνδρα ως ύποπτο για την επίθεση στην νεαρή κοπέλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που έχει προσαχθεί και εξετάζεται από τους αστυνομικούς φαίνεται ότι ήταν το άτομο που επικοινώνησε τελευταίο με την 24χρονη και ερευνάται σοβαρά αν συναντήθηκε μαζί της, πριν βρεθεί σοβαρά τραυματισμένη.
Ο ίδιος φέρεται να εντοπίστηκε από την έρευνα που έγινε στο κινητό τηλέφωνο του θύματος. Η συσκευή έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Η αστυνομία δεν σταματά τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ ερευνά και το κινητό της τηλέφωνο, που ενδεχομένως, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, θα δείξει τους δράστες.
«Οι αστυνομικοί προσπαθούν να αποκλείσουν κάποια δεδομένα, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν κανονικά τα προσωπικά της αντικείμενα. Άρα απομακρύνεται το ζήτημα της ληστείας επειδή ακριβώς είχε και το χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή της και το κινητό της τηλέφωνο. Βέβαια ερευνάται το κινητό της τηλέφωνο για να δούμε αν θα μπορέσει να μας δώσει κάποιο στοιχείο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο» είπε η κυρία Δημογλίδου μιλώντας στο MEGA.
Η 24χρονη εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, και παραμένει διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι η κατάσταση της είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα χτυπήματα έχουν επικεντρωθεί στο πρόσωπο και το κεφάλι.
Την κοπέλα εντόπισαν αιμόφυρτη και σε άθλια κατάσταση γύρω στις 22:00 το βράδυ περαστικοί, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Ακολούθησε η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.
