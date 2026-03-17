Υπαλλήλους και βελτίωση των κτιριακών υποδομών ζητάνε οι διοικητικοί δικαστές
Όπως αναφέρει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών σε ανακοίνωσή της τα Διοικητικά Δικαστήρια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν «σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και ανεπαρκών υποδομών»
Την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό (δικαστικούς υπαλλήλους) και την βελτίωση των κτιριακών υποδομών και ειδικά στα Διοικητικά Εφετεία Κομοτηνής και Τρίπολης, ζητάει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ), επισημαίνοντας τα προβλήματα υποστελέχωσης και των ανεπαρκών υποδομών που αντιμετωπίζουν Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας.
Όπως αναφέρει η ΕΔΔ σε ανακοίνωσή της τα Διοικητικά Δικαστήρια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν «σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και ανεπαρκών υποδομών», κάτι «που επιβαρύνει τις συνθήκες εργασίας των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων και δυσχεραίνει την αποτελεσματική και ταχεία απονομή της Διοικητικής Δικαιοσύνης». Παράλληλα, οι κενές οργανικές θέσεις, οι αποσπάσεις και οι επικείμενες συνταξιοδοτήσεις επιτείνουν περαιτέρω το πρόβλημα, προσθέτει η Ένωση.
Μάλιστα, σύμφωνα με την Ένωση, τα προβλήματα αυτά αναδεικνύονται με ιδιαίτερη ένταση σε ορισμένα δικαστήρια, όπως ενδεικτικά είναι στα Διοικητικά Εφετεία Κομοτηνής και Τρίπολης.
Ειδικότερα, κατά την ανακοίνωση, «στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, το Τμήμα Συνεδριάσεων στελεχώνεται μόλις με τρεις γραμματείς για 12 δικαστές, ενώ στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού υπηρετεί ένας μόνο υπάλληλος, παρά το γεγονός ότι οι οργανικές θέσεις είναι πολλαπλάσιες».
Στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης «υπηρετούν σήμερα μόνον 5 υπάλληλοι, ενώ οι οργανικές θέσεις που έχουν κατανεμηθεί προς πλήρωση ανέρχονται σε 13, ενώ απουσιάζει και προσωπικό με επαρκή γνώση οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης, παρότι στο δικαστήριο λειτουργεί Διαχειριστική Επιτροπή Επιχορήγησης του ν. 3900/2010 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών περισσότερων δικαστικών υπηρεσιών».
Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης η ΕΔΔ επισημαίνει ότι «πέραν των ζητημάτων υποστελέχωσης, το ίδιο δικαστήριο αντιμετωπίζει και σημαντικές κτιριακές ελλείψεις, όπως η απουσία ακροατηρίου και η ανάγκη χρήσης αίθουσας άλλου δικαστηρίου για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων, η ανεπάρκεια γραφειακών χώρων για δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους, η έλλειψη κατάλληλων χώρων αρχείου, καθώς και η απουσία ράμπας πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. Δεδομένου ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η μεταστέγαση του δικαστηρίου, είναι αναγκαία η επίσπευση των σχετικών ενεργειών ώστε να αντιμετωπιστούν οριστικά τα προβλήματα στέγασης».
Τέλος, σημειώνεται ότι «η Ένωση Διοικητικών Δικαστών έχει ήδη θέσει τα ζητήματα αυτά υπόψη του υπουργείου Δικαιοσύνης και των αρμόδιων θεσμικών οργάνων, ζητώντας την ενίσχυση των Διοικητικών Δικαστηρίων με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών όπου αυτές παρουσιάζουν ελλείψεις».
