Εξιχνιάσθηκαν 16 περιπτώσεις απάτης στο Ηράκλειο: Είχαν αφαιρέσει κοσμήματα αξίας χιλιάδων ευρώ και μετρητά
Συνελήφθη ένας 23χρονος - Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται
Η συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου οδήγησε στην εξιχνίαση 16 περιπτώσεων απάτης, εκ των οποίων επτά τετελεσμένες και εννέα απόπειρες, καθώς και στη σύλληψη ενός 23χρονου ημεδαπού.
Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη τέσσερις ημεδαποί, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση με δράση στις τηλεφωνικές απάτες.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το χρονικό διάστημα από τις 23 Φεβρουαρίου έως και τις 15 Μαρτίου, οι δράστες πραγματοποιούσαν τυχαίες τηλεφωνικές κλήσεις σε κατοίκους των Δήμων Χερσονήσου και Μυλοποτάμου, προσποιούμενοι είτε υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είτε λογιστές.
Με τη μέθοδο αυτή και προβάλλοντας ψευδή στοιχεία, κατάφεραν σε επτά περιπτώσεις να πείσουν τα θύματά τους να αφήσουν χρήματα ή κοσμήματα σε προκαθορισμένα, ανεπιτήρητα σημεία, από όπου τα παραλάμβανε μέλος της οργάνωσης.
Από τη δράση τους αποσπάστηκαν συνολικά 2.170 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 12.000 ευρώ.
Κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 15ης Μαρτίου 2026, εντοπίστηκε στο λιμάνι Ηρακλείου ο 23χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.
Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτριά τους, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής.
ΗΗ προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
