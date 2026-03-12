Συνελήφθη αλλοδαπός για ναρκωτικά στην Κρήτη: Κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης
ΕΛΛΑΔΑ
ναρκωτικά Χανιά

Συνελήφθη αλλοδαπός για ναρκωτικά στην Κρήτη: Κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων

Συνελήφθη αλλοδαπός για ναρκωτικά στην Κρήτη: Κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού για ναρκωτικά, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί το απόγευμα της περασμένης Τρίτης (10/3) εντόπισαν τον 41χρονο να οδηγεί ενοικιαζόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στα Χανιά και τον ακινητοποίησαν.

Σε έλεγχο που ακολούθησε στο όχημα, βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης, ενώ στην συνέχεια σε έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά και κινητά τηλέφωνα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης