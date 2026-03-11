Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε κοντά στην ακτή στο Καβούρι, δείτε βίντεο
Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε κοντά στην ακτή στο Καβούρι, δείτε βίντεο
Το ψάρι είχε μήκος που ξεπερνούσε το 1,5 μέτρο, ενώ το πτερύγιό του ήταν ορατό πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
Αναστάτωση και έκπληξη προκάλεσε το απόγευμα της Δευτέρας στο Καβούρι η εμφάνιση ενός μεγάλου καρχαριοειδούς, το οποίο εντοπίστηκε να κινείται σε μικρή απόσταση από την παραλία, μπροστά στα μάτια των λουόμενων.
Μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο ανέφεραν ότι το ψάρι είχε μήκος που ξεπερνούσε το 1,5 μέτρο, ενώ το πτερύγιό του ήταν ορατό πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Στο βίντεο που κατέγραψαν πολίτες, φαίνεται το μεγάλο ψάρι να κινείται σε ρηχά νερά και να κυνηγά μικρά ψάρια πολύ κοντά στην ακτογραμμή.
Μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο ανέφεραν ότι το ψάρι είχε μήκος που ξεπερνούσε το 1,5 μέτρο, ενώ το πτερύγιό του ήταν ορατό πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Στο βίντεο που κατέγραψαν πολίτες, φαίνεται το μεγάλο ψάρι να κινείται σε ρηχά νερά και να κυνηγά μικρά ψάρια πολύ κοντά στην ακτογραμμή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα