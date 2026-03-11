Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε κοντά στην ακτή στο Καβούρι, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Καβούρι Καρχαριοειδές Παραλία

Το ψάρι είχε μήκος που ξεπερνούσε το 1,5 μέτρο, ενώ το πτερύγιό του ήταν ορατό πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας

Αναστάτωση και έκπληξη προκάλεσε το απόγευμα της Δευτέρας στο Καβούρι η εμφάνιση ενός μεγάλου καρχαριοειδούς, το οποίο εντοπίστηκε να κινείται σε μικρή απόσταση από την παραλία, μπροστά στα μάτια των λουόμενων.

Μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο ανέφεραν ότι το ψάρι είχε μήκος που ξεπερνούσε το 1,5 μέτρο, ενώ το πτερύγιό του ήταν ορατό πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Στο βίντεο που κατέγραψαν πολίτες, φαίνεται το μεγάλο ψάρι να κινείται σε ρηχά νερά και να κυνηγά μικρά ψάρια πολύ κοντά στην ακτογραμμή.

