Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Δωδώνης και η Παραμυθιά μετά τον σεισμό 5,3 Ρίχτερ
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχτεί και ο δήμος Ιωαννιτών
Μετά τον δήμο Ιωαννιτών, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε ο δήμος Δωδώνης της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων και η δημοτική ενότητα Παραμυθιάς του δήμου Σουλίου της περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας λόγω της σεισμικής δόνησης 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου.
Ειδικότερα, κατόπιν απόφασης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Παπαευσταθίου, οι παραπάνω περιοχές κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση της 8ης Μαρτίου 2026.
Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε Δήμο να προχωρήσει σε αιτήματα χρηματοδότησης προς τα αρμόδια υπουργεία για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί.
