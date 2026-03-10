Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Δωδώνης και η Παραμυθιά μετά τον σεισμό 5,3 Ρίχτερ
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Ιωάννινα Δωδώνη Παραμυθιά

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Δωδώνης και η Παραμυθιά μετά τον σεισμό 5,3 Ρίχτερ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχτεί και ο δήμος Ιωαννιτών

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Δωδώνης και η Παραμυθιά μετά τον σεισμό 5,3 Ρίχτερ
5 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά τον δήμο Ιωαννιτών, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε ο δήμος Δωδώνης της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων και η δημοτική ενότητα Παραμυθιάς του δήμου Σουλίου της περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας λόγω της σεισμικής δόνησης 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου.

Ειδικότερα, κατόπιν απόφασης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Παπαευσταθίου, οι παραπάνω περιοχές κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση της 8ης Μαρτίου 2026.

Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε Δήμο να προχωρήσει σε αιτήματα χρηματοδότησης προς τα αρμόδια υπουργεία για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης