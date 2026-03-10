Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών μετά τον σεισμό
Η σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έχει διάρκεια τριών μηνών

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Ιωαννιτών από τις 9 Μαρτίου, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στην περιοχή στις 8 Μαρτίου.

Η σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έχει διάρκεια τριών μηνών και ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα, με στόχο την άμεση ενεργοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού.

Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο να προχωρήσει σε αιτήματα χρηματοδότησης προς τα αρμόδια υπουργεία για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Δήμου συνεχίζουν τους ελέγχους σε σχολικές μονάδες, δημοτικά κτίρια και άλλες υποδομές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να ολοκληρωθεί η αποτίμηση της κατάστασης.
