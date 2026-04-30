Seajets για τον τραυματισμό του 40χρονου ναύτη: Είμαστε δίπλα στον άνθρωπο μας



Η ανακοίνωση της Seajets

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στην Αλόννησο, όταν ένας 40χρονος ναύτης έπεσε από ύψος έξι μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.Το ατύχημα συνέβη την ώρα που πολίτες περίμεναν να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης βλάβης και να επιβιβαστούν στο πλοίο. Σύμφωνα με πληροφορίες η βλάβη παρουσιάστηκε, όταν κόπηκε το συρματόσχοινο του καταπέλτη, ενώ το Super Star II είχε αποπλεύσει από τη Σκόπελο με προορισμό την Αλόννησο.Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημείωνε πως από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικούΕκφράζουμε τη λύπη και την συμπαράσταση μας για τον τραυματισμό μέλους του πληρώματός μας, που σημειώθηκε χτες Τετάρτη 29/4 σε ένα από τα πλοία μας.Ο Ναύκληρος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική νοσηλεία και φροντίδα από τους γιατρούς. Είμαστε δίπλα στον άνθρωπο μας και σε συνεχή επικοινωνία με την οικογένειά του, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.Από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, συνεργαζόμενοι με τις αρμόδιες αρχές. Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.Αυτή την στιγμή οι σκέψεις και οι ενέργειές μας είναι επικεντρωμένες στην ανάρρωση του Nαύκληρου μας. Η κατάσταση του παραμένει σταθερή μετά τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών και περιμένοντας τα δυο πρώτα σημαντικά 24ωρα. Η επόμενη φάση θα είναι η διαδικασία αποθεραπείας. Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση.