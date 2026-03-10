Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε 27χρονη πεζή και έπεσε σε είσοδο καταστήματος, δείτε φωτογραφίες
Το ατύχημα σημειώθηκε στη 1 τα ξημερώματα στην οδό Έβανς
Τροχαίο ατύχημα με μια 27χρονη να τραυματίζεται σημειώθηκε περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα της Τρίτης στο κέντρο του Ηρακλείου.
Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα ΙΧ βγήκε από την πορεία του ενώ κινούνταν στην οδό Έβανς και υπό συνθήκες που εξετάζουν οι αρχές, παρέσυρε την 27χρονη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.
Στη συνέχεια το όχημα προσέκρουσε στην είσοδο καταστήματος και ακινητοποιήθηκε.
Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παραλαμβάνουν την τραυματισμένη γυναίκα και να τη μεταφέρουν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα έχει τραυματιστεί στο ισχίο.
Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχαία Ηρακλείου.
Δείτε φωτογραφίες από το neakriti.gr:
