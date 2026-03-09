Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο: Ανέσυραν έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο: Ανέσυραν έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του
Ηλικίας περίπου 45 ετών ο άνδρας που μεταφέρθηκε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας
Δυσάρεστη εξέλιξη είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στον Ταύρο καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι πυροσβέστες ανέσυραν από το σπίτι χωρίς τις αισθήσεις του έναν άνδρα περίπου 45 ετών.
Τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου και νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
Εκτός από τον άνδρα, οι πυροσβέστες εντόπισαν και απεγκλώβισαν μια γυναίκα η ζωή της οποίας δεν διατρέχει κίνδυνο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην οδό Μαραθώνος.
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 9, 2026
