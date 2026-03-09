Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο, απομακρύνθηκαν δύο άτομα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Ταύρος Διαμέρισμα

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο, απομακρύνθηκαν δύο άτομα, δείτε βίντεο

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4:30 σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Μαραθώνος

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο, απομακρύνθηκαν δύο άτομα, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε η ενημέρωση λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας για φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Ταύρο.

Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην οδό Μαραθώνος.



Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ στο διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά, υπήρχαν δύο άτομα τα οποία απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης