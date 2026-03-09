Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο, απομακρύνθηκαν δύο άτομα, δείτε βίντεο
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4:30 σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Μαραθώνος
Κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε η ενημέρωση λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας για φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Ταύρο.
Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην οδό Μαραθώνος.
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ στο διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά, υπήρχαν δύο άτομα τα οποία απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 9, 2026
