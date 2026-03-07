Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε σταθμευμένο ΙΧ, δείτε εικόνες
Στο σημείο εκείνη την ώρα υπήρχαν άτομα που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο - Ένας άνδρα προληπτικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (7/3) στη Λαμία.
Συγκεκριμένα, στη Λεωφόρο Καλυβίων, κοντά σε φαρμακείο και καταστήματα, αυτοκίνητο που κινούνταν με κατεύθυνση προς τη Λαμία εξετράπη της πορείας του.
Το όχημα κατέληξε πάνω στο πεζοδρόμιο και προσέκρουσε σε άλλο παρκαρισμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα fonografos.net, δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, ούτε της γυναίκας που οδηγούσε το αυτοκίνητο, ούτε των πεζών που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιo.
Προληπτικά, ένας άνδρας που βρισκόταν πολύ κοντά, μπροστά από το φαρμακείο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.
Δείτε εικόνες από το τροχαίο στη Λαμία:
