Μεγάλη απάτη με «χρυσές» λίρες στη Λάρισα: Συμμορία άρπαξε πάνω από 1 εκατ. ευρώ, πώς εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες
Τέσσερις συλλήψεις μελώ της σπείρας που ανήκουν στην ίδια οικογένεια - Δείτε όσα εντόπισε η ΕΛΑΣ από έρευνες στα σπίτια τους
Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμές πολύ χαμηλότερες από την πραγματική τους αξία εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί (6/3) στη Λάρισα.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, καθώς και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, τα οποία ανήκουν στην ίδια οικογένεια.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και εκβιάσεις –τετελεσμένες και σε απόπειρα– με συνολικό όφελος και προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων, παραβάσεις της νομοθεσίας για συμπληρώματα διατροφής και φαρμακοδιέγερση, καθώς και για κλοπή και ρευματοκλοπή.
Προσεγγίζοντας τα υποψήφια θύματά τους, εμφανίζονταν ως άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, ισχυριζόμενοι ότι αντιμετωπίζουν προσωρινή έλλειψη ρευστότητας. Με αυτό το πρόσχημα πρότειναν την πώληση μεγάλων ποσοτήτων χρυσών λιρών σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από την αγοραία αξία, παρουσιάζοντας τη συναλλαγή ως μοναδική επενδυτική ευκαιρία.
Με τη μέθοδο αυτή κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματα για την αγορά των λιρών, τις οποίες όμως ουδέποτε παρέδιδαν, επικαλούμενοι διάφορες ψευδείς δικαιολογίες.
Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να τους απειλούσαν για τη ζωή, τη σωματική τους ακεραιότητα ή την περιουσία τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους εκφόβιζαν επιδεικνύοντας όπλα.
Επιπλέον βρέθηκαν επτά ρολόγια, χρυσές αλυσίδες, δαχτυλίδια, σταυροί, μενταγιόν και τσάντες, ναρκωτικά και αναβολικά χάπια, αμπούλες αναβολικών ουσιών, κάμερες, καταγραφικά, συσκευή γεωεντοπισμού, φορητός υπολογιστής και δώδεκα κινητά τηλέφωνα.
Στους χώρους εντοπίστηκαν ακόμη εξοπλισμός όπως αορτήρες, κουκούλα full-face, γάντια, χειροπέδες, ματσέτα και ρόπαλα, έξι άδειες κατοχής όπλου και τρεις συναλλαγματικές. Κατά την επιχείρηση συνελήφθη και συγγενικό πρόσωπο των κατηγορουμένων, στην κατοικία του οποίου βρέθηκαν όπλα και φυσίγγια.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις απάτης, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης ξεπερνά το 1.093.000 ευρώ.
Τι βρήκε η ΕΛΑΣ στις οικίες μελών της σπείραςΚατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος αντικειμένων, μεταξύ των οποίων 52.930 ευρώ σε μετρητά, 2.267 λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, 14 πολυτελή οχήματα και ακόμη ένα κλεμμένο, πέντε όπλα –περίστροφο, λυόκανο τυφέκιο, υποπολυβόλο, καραμπίνα και αεροβόλο πιστόλι– καθώς και πλήθος φυσιγγίων και γεμιστήρων.
Οι συλληφθέντες, που στο παρελθόν έχουν απασχολήσει τις αρχές για παρόμοια αλλά και άλλα αδικήματα, οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ για τον συγγενή που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.
Δείτε φωτογραφίες:
Πηγή: onlarissa.gr
