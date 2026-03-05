Εθνική στρατηγική κατά της ενδοσχολικής βίας: Σχεδόν 25.000 εκπαιδευτικοί έχουν ήδη επιμορφωθεί, στόχος να φτάσουν τους 120.000

Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Τα προγράμματα επιμόρφωσης σχεδιάστηκαν με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και συνδύασαν σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Με στόχο τη συστηματική πρόληψη και αποτελεσματική διαχείριση των φαινομένων της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού, η πολιτεία έχει προχωρήσει στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής, η οποία συνδυάζει επιστημονική τεκμηρίωση, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, έρευνα και δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.
Η στρατηγική αυτή θεμελιώθηκε θεσμικά με το ΦΕΚ 1587/8-4-2024, με το οποίο συγκροτήθηκε Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ως διεπιστημονικό συμβουλευτικό όργανο του πρωθυπουργού, συνδυάζοντας την εγκληματολογία, την παιδαγωγική επιστήμη, την ψυχολογία και τις κοινωνικές επιστήμες. Στόχος της Επιτροπής, Πρόεδρος της οποίας ορίστηκε η καθηγήτρια Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βασιλική Αρτινοπούλου, είναι η υποστήριξη της χάραξης της εθνικής πολιτικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και παραβατικότητας ανηλίκων.
Στο πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής στη σχολική καθημερινότητα, έχουν ήδη επιμορφωθεί 24.886 εκπαιδευτικοί ενώ υπάρχει στόχος τα προγράμματα επιμόρφωσης σχετικά με την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας να επεκταθούν σε 120.000 μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
«Κεντρικός άξονας της προσπάθειας για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας, είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία για την πρόληψη, την αναγνώριση και τη διαχείριση περιστατικών βίας και εκφοβισμού σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στα Εργαστηριακά Κέντρα», αναφέρουν ο Καθηγητής Παιδαγωγικής και Διά Βίου Μάθησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Θωμάς Μπαμπάλης, μέλος της Επιτροπής και η Επιστημονική υπεύθυνη του έργου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνα Τσώλη. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν διαδοχικοί κύκλοι επιμόρφωσης, που κάλυψαν διαφορετικές ομάδες της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Σημειώνεται, ότι την επιστημονική επιμέλεια του επιμορφωτικού υλικού έχουν αναλάβει η κ.Αρτινοπούλου και ο κ.Μπαμπάλης ενώ προς την κατεύθυνση της πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας ανηλίκων, συνεργάζονται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα οποία έχουν υπογράψει προγραμματική σύμβαση, για τον από κοινού σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων.
Η πρώτη φάση επιμόρφωσης αφορούσε τα μέλη των Ομάδων Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας, στην οποία συμμετείχαν περίπου 700 επιμορφούμενοι, μεταξύ των οποίων διευθυντές εκπαίδευσης, σύμβουλοι εκπαίδευσης, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί.
Η δεύτερη φάση επιμόρφωσης αφορούσε τους υπεύθυνους αποδέκτες αναφορών σε κάθε σχολική μονάδα, δηλαδή τους διευθυντές σχολείων, τους προϊσταμένους και έναν εκπαιδευτικό ή σύμβουλο σχολικής ζωής – είναι εκείνοι που διαχειρίζονται τις αναφορές για ενδοσχολική βία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη φάση επιμόρφωσης, ήταν εξαιρετικά μεγάλη αφού την παρακολούθησαν συνολικά 22.663 εκπαιδευτικοί.
Ακολούθησε η επιμόρφωση συμβούλων εκπαίδευσης και υπευθύνων αγωγής υγείας και σχολικών δραστηριοτήτων τον Μάιο του 2025, με τη συμμετοχή 778 επιμορφούμενων.
Τα προγράμματα επιμόρφωσης σχεδιάστηκαν με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και συνδύασαν σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Η σύγχρονη εκπαίδευση διάρκειας επτά ωρών περιελάμβανε διαδραστικές δραστηριότητες, όπως δημοσκοπήσεις, ψηφιακούς πίνακες συνεργασίας, μελέτες περίπτωσης (case studies), συννεφόλεξα, κρυπτόλεξα, καθώς και εργασίες σε ψηφιακά δωμάτια ομάδων.
Η ασύγχρονη εκπαίδευση, επίσης, διάρκειας επτά ωρών, παρείχε πολυμεσικό υλικό, όπως βίντεο, podcasts, infographics και βιντεοδιαλέξεις, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αυτοαξιολόγηση και να συμμετέχουν σε διαδικασίες αξιολόγησης από ομοτίμους.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, που σχετίζονται με την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό.
Μαζικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα
Σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικασία επιμόρφωσης
Η σύγχρονη εκπαίδευση διάρκειας επτά ωρών περιελάμβανε διαδραστικές δραστηριότητες, όπως δημοσκοπήσεις, ψηφιακούς πίνακες συνεργασίας, μελέτες περίπτωσης (case studies), συννεφόλεξα, κρυπτόλεξα, καθώς και εργασίες σε ψηφιακά δωμάτια ομάδων.
Η ασύγχρονη εκπαίδευση, επίσης, διάρκειας επτά ωρών, παρείχε πολυμεσικό υλικό, όπως βίντεο, podcasts, infographics και βιντεοδιαλέξεις, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αυτοαξιολόγηση και να συμμετέχουν σε διαδικασίες αξιολόγησης από ομοτίμους.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, που σχετίζονται με την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό.
Οι βασικές θεματικές της επιμόρφωσης
Μεταξύ των βασικών θεματικών περιλαμβάνονταν:
Αντιπροσωπευτικά της σημασίας της επιμόρφωσης, είναι τα σχόλια των χιλιάδων εκπαιδευτικών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Ορισμένα από αυτά είναι τα εξής:
- τα ελληνικά και διεθνή ερευνητικά δεδομένα για το φαινόμενο
- οι στρατηγικές πρόληψης της σχολικής βίας
- οι πρακτικές διαχείρισης περιστατικών εκφοβισμού
- οι μέθοδοι παρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον
- ο διαδικτυακός εκφοβισμός και οι νέες τεχνολογικές προκλήσεις
- η ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους
- η σημασία της αποκάλυψης περιστατικών κακοποίησης
- η ενταξιακή εκπαίδευση ως εργαλείο πρόληψης
- το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης για ανηλίκους και η φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη.
- Ο νέος, διευρυμένος κύκλος επιμόρφωσης - Στόχος, η συμμετοχή 120.000 μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας
Αντιπροσωπευτικά της σημασίας της επιμόρφωσης, είναι τα σχόλια των χιλιάδων εκπαιδευτικών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Ορισμένα από αυτά είναι τα εξής:
Τι λένε οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν
Πανελλαδική έρευνα για την έκταση του φαινομένου
Τα επόμενα βήματα
