Εθνική στρατηγική κατά της ενδοσχολικής βίας: Σχεδόν 25.000 εκπαιδευτικοί έχουν ήδη επιμορφωθεί, στόχος να φτάσουν τους 120.000

τα ελληνικά και διεθνή ερευνητικά δεδομένα για το φαινόμενο οι στρατηγικές πρόληψης της σχολικής βίας οι πρακτικές διαχείρισης περιστατικών εκφοβισμού οι μέθοδοι παρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον ο διαδικτυακός εκφοβισμός και οι νέες τεχνολογικές προκλήσεις η ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους η σημασία της αποκάλυψης περιστατικών κακοποίησης η ενταξιακή εκπαίδευση ως εργαλείο πρόληψης το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης για ανηλίκους και η φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη. Ο νέος, διευρυμένος κύκλος επιμόρφωσης - Στόχος, η συμμετοχή 120.000 μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας



Τι λένε οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν



Πανελλαδική έρευνα για την έκταση του φαινομένου



Τα επόμενα βήματα

Μεταξύ των βασικών θεματικών περιλαμβάνονταν:Ακολούθησε ένας νέος κύκλος επιμόρφωσης, διάρκειας 48 ωρών ασύγχρονης εκπαίδευσης, ο οποίος απευθυνόταν σε στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Moodle του ΙΕΠ και πιστοποιήθηκαν 745 εκπαιδευτικοί.Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος εμπλουτίστηκαν σημαντικά, καλύπτοντας τρεις βασικούς άξονες: την κατανόηση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας, τις στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης και τις συνεργασίες μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας.Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, ο επόμενος κύκλος επιμόρφωσης θα απευθυνθεί σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών, με στόχο να συμμετάσχουν έως και 120.000 μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.Αντιπροσωπευτικά της σημασίας της επιμόρφωσης, είναι τα σχόλια των χιλιάδων εκπαιδευτικών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Ορισμένα από αυτά είναι τα εξής:«Μου άρεσε η ιδέα μια ομάδας πολιτιστικών αναζητήσεων, την οποία σκοπεύω να εφαρμόσω σε ένα πολύ ιδιαίτερο τμήμα του σχολείου μου - ελπίζω να πάει καλά, γιατί πραγματικά την λάτρεψα».«Θα εφαρμόσω εκπαιδευτικά εργαλεία κατά του εκφοβισμού, για παράδειγμα εφημερίδα, podcast, βιωματικό θέατρο, δημιουργική γραφή, ρητορική και Σχολική Διαμεσολάβηση. Το αίσθημα του ανήκειν μπορεί να περιορίσει, αν όχι να εξαλείψει, τον σχολικό εκφοβισμό».«Σκοπεύω να εστιάσω στη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης των σημάτων κινδύνου και την ενεργητική ακρόαση των μαθητών. Αντιλήφθηκα πόσο κρίσιμο είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, όπου τα παιδιά νιώθουν ασφαλή να εκφράσουν τις ανησυχίες τους. Θα φροντίσω να ενισχύσω τις σχέσεις με τους μαθητές μου και να καλλιεργήσω κλίμα αποδοχής και συνεργασίας στην τάξη».«Άκρως ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική η επιμόρφωση. Σκοπός μας, πλέον να καταφέρουμε να προλαμβάνουμε μελλοντικά περιστατικά Ε.ΒΙ.Ε. πριν φτάσουμε στο σημείο να τα αντιμετωπίζουμε».«Πρόκειται να υιοθετήσω μια ολιστική προσέγγιση, ενισχύοντας τις ήδη υπάρχουσες δομές στο σχολείο μου με τακτικές δράσεις ευαισθητοποίησης, ομάδες υποστήριξης μαθητών/τριών και ενδυνάμωση του ρόλου των εκπαιδευτικών στην έγκαιρη αναγνώριση και παρέμβαση σε φαινόμενα ενδοσχολικής βίας. Επίσης, θέλω να ενισχύσω την επικοινωνία με τους γονείς, ώστε να καλλιεργηθεί ένα κοινό μέτωπο πρόληψης και αποδοχής».«Κατάλαβα ότι η πρόληψη δεν είναι μόνο θέμα κανόνων και παρεμβάσεων, αλλά κυρίως θέμα κουλτούρας: πώς χτίζεις μια τάξη στην οποία κάθε παιδί νιώθει ασφαλές να εκφραστεί, να κάνει λάθος, να διαφέρει. Γι’ αυτό, σκοπεύω να εφαρμόσω πιο σταθερά καθημερινές "στιγμές σύνδεσης" με τους μαθητές μου — όπως κύκλους συζήτησης, ερωτήσεις ενσυναίσθησης, και θετικές πρακτικές επικοινωνίας - ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης που θα αποτρέπει την εμφάνιση φαινομένων βίας και αποκλεισμού. Παράλληλα, θα είμαι πιο προσεκτικός/ή στην παρατήρηση συμπεριφορών, τόσο των μαθητών όσο και της δικής μου, υιοθετώντας μια παιδαγωγική στάση πρόληψης, στήριξης και διαμεσολάβησης, πριν τα πράγματα φτάσουν σε σημείο κρίσης».Παράλληλα με τις επιμορφωτικές δράσεις, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη έρευνα για την αποτίμηση της έκτασης των περιστατικών ενδοσχολικής βίας σε πανελλαδικό επίπεδο.Στην έρευνα, η οποία διεξήχθη σε πανελλαδικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από το ΕΚΠΑ, συμμετείχαν 9.744 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 7.152 προέρχονται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 2.592 από τη δευτεροβάθμια. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών παρεμβάσεων στη σχολική κοινότητα, με στόχο την πρόληψη, αντιμετώπιση και μείωση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.Στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, συνετέλεσε, επίσης, το επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Προσεγγίσεις για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού», το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 750 συνέδρων. Οι θεματικές περιλάμβαναν ζητήματα όπως η συνεργασία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η έμφυλη βία, η ψυχική υγεία των μαθητών, οι κοινωνικές ανισότητες και η ηθική ανάπτυξη των παιδιών.Σύντομα ολοκληρώνεται η έκθεση τεκμηριωμένων πολιτικών προτάσεων για την πρόληψη και τη μείωση των περιστατικών ενδοσχολικής βίας, η οποία θα βασίζεται στα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας.Παράλληλα, σχεδιάζεται νέος κύκλος επιμορφώσεων για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ αύριο, 6 Μαρτίου 2026, θα πραγματοποιηθεί διακρατική ημερίδα σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, αφιερωμένη στην πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.