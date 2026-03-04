Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Συνελήφθη 14χρονος στα Ιωάννινα που χτύπησε με ξύλο συμμαθητή του, χειροπέδες και στη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου
Συνελήφθη 14χρονος στα Ιωάννινα που χτύπησε με ξύλο συμμαθητή του, χειροπέδες και στη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου
Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στα Ιωάννινα, καθώς ένας 14χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για επίθεση σε συνομήλικό του με ξύλινο αντικείμενο.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ένταση ανάμεσα στους δύο ανηλίκους είχε ξεκινήσει από το πρωί της Τετάρτης, ωστόσο το επεισόδιο πήρε διαστάσεις το μεσημέρι. Ο 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο αντικείμενο και τον χτύπησε στο χέρι, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία, επιχείρησε, χωρίς όμως να το καταφέρει, να τον χτυπήσει και στο κεφάλι.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το epiruspost.gr το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε από τους οικείους του στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε λίγη ώρα αργότερα.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου δράστη με τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της απειλής. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη και η μητέρα του 14χρονου για την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των φαινομένων νεανικής παραβατικότητας που απασχολούν την τοπική κοινωνία.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ένταση ανάμεσα στους δύο ανηλίκους είχε ξεκινήσει από το πρωί της Τετάρτης, ωστόσο το επεισόδιο πήρε διαστάσεις το μεσημέρι. Ο 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο αντικείμενο και τον χτύπησε στο χέρι, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία, επιχείρησε, χωρίς όμως να το καταφέρει, να τον χτυπήσει και στο κεφάλι.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το epiruspost.gr το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε από τους οικείους του στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε λίγη ώρα αργότερα.
Χειροπέδες και στη μητέρα
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου δράστη με τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της απειλής. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη και η μητέρα του 14χρονου για την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των φαινομένων νεανικής παραβατικότητας που απασχολούν την τοπική κοινωνία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα