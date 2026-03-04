Δύο συλλήψεις στην Κρήτη για κροτίδες και όπλα

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου

Βρέθηκαν χιλιάδες κροτίδες

Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 59 και 48 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για παράβαση των νομοθεσιών περί φωτοβολίδων και περί όπλων, προχώρησαν οι Αρχές.Η σύλληψή τους έγινε στο Ηράκλειο χθες μετά από έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους.Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, στην οικία του 48χρονου, 3.349 κροτίδες που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί φωτοβολίδων και 5.000 ευρώ από την εμπορία αυτών, ενώ στην οικία του 59χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, περίστροφο και 40 φυσίγγια.Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα πειστήρια που κατασχέθηκαν, θα αποσταλούν για εξέταση -κατά περίπτωση- σε πυροτεχνουργό, οπλουργό, καθώς και στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.ΑΠΕ-ΜΠΕ