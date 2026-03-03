Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν άλλα τέσσερα άτομα για το οπαδικό επεισόδιο σε ταβέρνα
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν άλλα τέσσερα άτομα για το οπαδικό επεισόδιο σε ταβέρνα
Πρόκειται για τρεις Έλληνες ηλικίας 21, 20 και 19 ετών και έναν 17χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία
Τέσσερα ακόμα άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δράστες του οπαδικού επεισοδίου που σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για τρεις Έλληνες ηλικίας 21, 20 και 19 ετών και έναν 17χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε ταβέρνα στα Κουφάλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ατόμων, μπήκαν σε ταβέρνα και προκάλεσαν φραστικό επεισόδιο με επτά θαμώνες - οπαδοί αντίπαλης ομάδας - που βρίσκονταν εντός, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν ρούχα με διακριτικά της ομάδας που υποστηρίζουν.
Όταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μαζί με μέλη της οικογένειάς του παρενέβησαν προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, τα τέσσερα άτομα τους εξύβρισαν, τους απείλησαν και έθραυσαν τζάμι πόρτας του καταστήματος, ενώ ένας εξ αυτών επιτέθηκε με ζώνη στον 17χρονο γιο του ιδιοκτήτη τραυματίζοντάς τον ελαφρά.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αρχικά είχαν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία δύο ατόμων που εμπλέκονται στην επίθεση. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 30 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία παράβαση που αφορά τη Νομοθεσία περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων, εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Πρόκειται για τρεις Έλληνες ηλικίας 21, 20 και 19 ετών και έναν 17χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε ταβέρνα στα Κουφάλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ατόμων, μπήκαν σε ταβέρνα και προκάλεσαν φραστικό επεισόδιο με επτά θαμώνες - οπαδοί αντίπαλης ομάδας - που βρίσκονταν εντός, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν ρούχα με διακριτικά της ομάδας που υποστηρίζουν.
Όταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μαζί με μέλη της οικογένειάς του παρενέβησαν προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, τα τέσσερα άτομα τους εξύβρισαν, τους απείλησαν και έθραυσαν τζάμι πόρτας του καταστήματος, ενώ ένας εξ αυτών επιτέθηκε με ζώνη στον 17χρονο γιο του ιδιοκτήτη τραυματίζοντάς τον ελαφρά.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αρχικά είχαν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία δύο ατόμων που εμπλέκονται στην επίθεση. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 30 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία παράβαση που αφορά τη Νομοθεσία περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων, εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα