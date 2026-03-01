«Άκουσα τα ουρλιαχτά της και αυτόν να φωνάζει ψόφα...», οι μαρτυρίες θολώνουν τον ισχυρισμό του 38χρονου ότι η έγκυος σύντρόφός του σκοτώθηκε πέφτοντας από τη σκάλα
Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του 38χρονου συντρόφου της της 31χρονης εγκύου στον Κολωνό - Αύριο αναμένεται η νεκροτομή που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της γυναίκας
Σοκ και οδύνη προκαλεί ο θάνατος της εγκύου γυναίκας στον Κολωνο με τις μαρτυρίες που έρχονται στο φως να ρίχνουν βαριά σκιά στον ισχυρισμό του συντρόφου της «ότι χτύπησε στη σκάλα».
Μαρτυρία γειτόνισσας, η οποία μίλησε στο protothema.gr «καίει» τον σύντροφο της άτυχης εγκύου, η οποία περιγράφει τα ουρλιαχτά της κοπέλας προτού ξεψυχήσει και τον δράστη να της φωνάζει «ψόφα σαν σκυλί».
«Λίγο πριν το συμβάν, υπήρξε έντονος καβγάς μεταξύ τους. Ακούστηκαν τα ουρλιαχτά της γυναίκας κι αυτός να της φωνάζει "ψόφα σαν σκυλί". Σας το λέω κι ανατριχιάζω… Ο καβγάς ξεκίνησε στις 15.00 χτες το μεσημέρι, άκουγαμε τις βρισιές και τις φωνές και υπέθεσα ότι θα ήταν ένας ακόμα τσακωμός μεταξύ τους. Είναι οξύθυμος άνθρωπος , πιο παλιά η αστυνομία ερχόταν τακτικά στο σπίτι. Όταν είδα τα περιπολικά και έμαθα ότι η γυναίκα πέθανε, σοκαρίστηκα. Ακόμα είμαι σοκαρισμένη, η γυναίκα ήταν έγκυος, κρίμα, πραγματικά κρίμα. Θυμάμαι τα ουρλιαχτά της γυναίκας, βρισιές του και μετά σιωπή …» λέει στο protothema.gr η γειτόνισσα που άκουσε την άτυχη έγκυο γυναίκα να ξεψυχάει βίαια μέσα στο σπίτι της μετά από άγριο καβγά με τον σύντροφο της .
Ο σύντροφος της γυναίκας είχε προσαχθεί και λίγο αργότερα η προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη. Ο άνδρας επιμένει πως πρόκειται για δυστύχημα, ωστόσο τα χτυπήματα που φέρει η γυναίκα στο κεφάλι και στην πλάτη μαρτυρούν, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, πως πιθανόν κάτι άλλο συνέβη.
Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από τον αδερφό και τον πατέρα του 38χρονου προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών πριν από την τραγωδία. Σύμφωνα με πληροφορίες η νεκροτομή θα γίνει αύριο το πρωί ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί και η περεταίρω ποινική μεταχείριση του άνδρα.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον σύντροφό της. Ο ίδιος φέρεται να ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τη γυναίκα.
Το σπίτι του ζευγαριού στον Κωλονό
