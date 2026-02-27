Τουλάχιστον τρεις προσαγωγές για τον θάνατο του 17χρονου στο Λουτράκι, αναζητείται ο φερόμενος ως δράστης
Μεταξύ των ατόμων που προσήχθησαν και εξετάζονται βρίσκεται και η μητέρα του νεαρού που υπέδειξε ως δράστη του εγκλήματος ο 19χρονος τραυματίας
Σε τουλάχιστον τρεις προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του 17χρονου από το Λουτράκι που μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Κορίνθου με τραύματα από μαχαίρι.
Λίγο αργότερα, στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας 19χρονος φίλος του θύματος με τραύματα από μαχαίρι και χειρουργήθηκε.
Οι υπόλοιπες προσαγωγές αφορούν σε άτομα από το φιλικό περιβάλλον του φερόμενου ως δράστη. Σύμφωνα με αναφορές, η παρέα του θύματος συναντήθηκε με την παρέα του δράστη προκειμένου να τα «βρουν» για μία κλοπή που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα χωρίς ακόμα να έχει αποσαφηνιστεί η εμπλοκή του καθενός σε αυτή την υπόθεση. Κατά τις ίδιες πηγές, πρόκειται για συνολικά πέντε άτομα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 19χρονος τραυματίας είπε στους αστυνομικούς πως τόσο ο νεκρός φίλος του όσο και ο ίδιος δέχθηκαν επίθεση από το ίδιο άτομο, έναν 17χρονο. Η μητέρα του ανήλικου που έχει υποδείξει ως δράστη ο 19χρονος είναι στο τμήμα και καταθέτει, κατά τις ίδιες πηγές.
«Δεν ξέρω τίποτα ακόμα, εγώ κοιμόμουν όταν με πήραν. Για το άλλο το παιδάκι ότι είναι νεκρός το έμαθα καθ' οδόν για εδώ. Κολλητός φίλος του γιου μου ήταν. Ποιοι είναι αυτοί που σκότωσαν ένα παιδί και πήγαν να σκοτώσουν και άλλο; Δεν ξέρω...», λέει στο protothema.gr η μητέρα του 19χρονου τραυματία.
Γιατρός από το νοσοκομείο Κορίνθου είπε πως κατά την εκτίμηση των συναδέλφων του ο 17χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή μερικές ώρες πριν τη μεταφορά του. Ο ανήλικος είχε ένα τραύμα κοντά στην καρδιά με τον γιατρό να επισημαίνει πως απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική.
Μεταξύ των προσαχθέντων κι η μητέρα του φερόμενου ως δράστηΜεταξύ των ατόμων που προσήχθησαν και εξετάζονται βρίσκεται και η μητέρα του νεαρού που υπέδειξε ως δράστη του εγκλήματος ο 19χρονος τραυματίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του νεαρού που αναζητείται ανέφερε στους αστυνομικούς πως ο γιος της, ακόμη και αν εμπλέκεται, δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.
Δέχθηκαν επίθεση από το ίδιο άτομο
Στο χειρουργείο ο 19χρονοςΛίγο πριν τις 12:00 σήμερα το πρωί, ο 19χρονος που μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο της Κορίνθου με τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Σωτηρία και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική. Ο 19χρονος είπε στους γιατρούς ήταν πως ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαίρι στην ίδια περιοχή ήταν φίλος του.
