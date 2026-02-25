Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,

∆οκιµάζουµε την κορυφαία έκδοση της 911 που γίνεται υβριδική, πιο δυνατή και ταχύτερη από ποτέ, χωρίς να θυσιάσει καµία πτυχή του πολυτάλαντου, χρηστικού χαρακτήρα που της έχει χαρίσει τον τίτλο της βασίλισσας των supercars.H πιο πρόσφατη προσθήκη στην ελίτ σειρά µοντέλων της Ferrari είναι ένα αυτοκίνητο µε αγωνιστικό DNA που φτιάχτηκε για απόλυτες επιδόσεις στην πίστα και απολαυστικές εµπειρίες στον δρόµο.Οργώνουµε την ιταλική επαρχία µε τη νέα Temerario για να ερευνήσουµε αν η νέα δηµιουργία της Lamborghini µπορεί να δηµιουργήσει το δικό της φανατικό κοινό, ακόµα και χωρίς έναν V10 κινητήρα.Κλείσαµε τα 100 και συνεχίζουµε! Θυµόµαστε τις καλύτερες στιγµές του CAR έως σήµερα µέσα από τα αυτοκίνητα, τις αποκλειστικότητες και τους ανθρώπους που φιλοξενήθηκαν στο περιοδικό που έχετε φέρει στην κορυφή µε την αγάπη σας.Η υβριδική Junior µας ξεναγεί στις περιοχές και τα µαγικά τοπία που διεξάγονται οι χειµερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες Milano-Cortina 2026.Η θρυλική off-road εµπειρία µε πρωταγωνιστή το Defender επιστρέφει πιο σκληρή, πιο άγρια και πιο ακραία από ποτέ.Το επιβλητικό SUV της XPeng προσθέτει στο κάδρο της ηλεκτροκίνησης µια πρόταση χωρίς συµβιβασµούς, που συνδυάζει τεχνολογία, ποιότητα και οδηγική πληρότητα σε ιδανικές αναλογίες.

Αυτός που δεν μπορεί να ξεχάσει, αυτός που επιζεί ενός δραματικού συμβάντος, είναι αναγκασμένος να προχωρήσει -αλλά κοιτάζοντας πάντα προς τα πίσω. Και το φορτίο που τον βαραίνει περισσότερο, είναι ότι ξεχνά να λυπηθεί τον εαυτό του.Η πράκτορας του FBI Άτλι Πάιν, μια δυναμική, αλλά και την ίδια στιγμή ευάλωτη γυναίκα, λόγω της ανείπωτης οικογενειακής τραγωδίας με την απώλεια της δίδυμης αδελφής της, είναι με μεγάλη διαφορά η πιο αγαπημένη και η πιο σύνθετη ηρωίδα του David Baldacci. Στη φυσιογνωμία της ο σπουδαίος Αμερικανός συγγραφέας, συμπυκνώνει με απαράμιλλη δεξιοτεχνία τις αντιφάσεις μιας γυναίκας που υπηρετεί μεν τον ανθρώπινο νόμο ως επαγγελματίας, γνωρίζοντας την ίδια στιγμή όμως ότι όποιος απήγαγε την αδελφή της, παραμένει ελεύθερος, περίπου 30 χρόνια μετά την πράξη του -και άρα γελοιοποιεί το νόμο και τη δικαιοσύνη. Παρόλ' αυτά, η Άτλι Πάιν επιμένει να ψάχνει, επιμένει να ελπίζει. Αυτή τη φορά, στο «Έλεος» το συγκλονιστικό βιβλίο της σειράς μυθιστορημάτων με τον ίδιο θεματικό πυρήνα, η Άτλι Πάιν επιστρέφει στην παλιά φυλακή της Μέρσι, της εξαφανισμένης αδελφής της, ένα φριχτό κελί σκαμμένο στο έδαφος ενός λοφίσκου.Η Άτλι Πάιν ανακαλύπτει ένα πολύ χρήσιμο στοιχείο, την απόδειξη ότι η Μέρσι είχε επιζήσει και στη συνέχεια το είχε αποδράσει, πριν από πολλά χρόνια, έχοντας κατορθώσει να ξεφύγει από τους ανθρώπους που την κρατούσαν φυλακισμένη. Έτσι, μολονότι η Άτλι βρίσκεται επιτέλους κοντά στα ίχνη της οικογένειάς της, το τελευταίο στάδιο του ατέλειωτου δρόμου που οδηγεί στη Μέρσι θα αποδειχτεί και το πιο επικίνδυνο. Διότι η Μέρσι άφησε πίσω της ένα πτώμα πριν το σκάσει. Η Άτλι δεν έχει ιδέα αν και με ποιον τρόπο έχει καταφέρει η αδερφή της να επιζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Όταν αποκαλύπτεται τελικά η αλήθεια, η Άτλι βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν τεράστιο κίνδυνο που μπορεί να της κοστίσει τα πάντα. Ακόμη και τη ζωή της.