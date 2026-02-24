Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Πορεία της ουκρανικής κοινότητας από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα, ζητούν να μπει τέλος στον πόλεμο
Δεκάδες Ουκρανοί που ζουν και εργάζονται χρόνια στη χώρα μας, μαζί με Έλληνες πολίτες, συμμετείχαν στην κινητοποίηση
Τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία συμπληρώνονται σήμερα, με την ουκρανική κοινότητα στην Ελλάδα να πραγματοποιεί συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας, στέλνοντας μήνυμα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και της αιματοχυσίας.
Δεκάδες Ουκρανοί που ζουν και εργάζονται χρόνια στη χώρα μας, μαζί με Έλληνες πολίτες, συμμετείχαν στην κινητοποίηση, ζητώντας να μπει άμεσα τέλος στον πόλεμο.
Με αφετηρία τα Προπύλαια, οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία έως την πλατεία Συντάγματος, ενώ νωρίτερα κατέκλυσαν την οδό Σταδίου κρατώντας σημαίες της πατρίδας τους.
Στην κεφαλή της πορείας βρίσκονταν μικρά παιδιά με παραδοσιακές φορεσιές. Σε αρκετές στιγμές η συγκίνηση ήταν έντονη, καθώς πολλοί από τους συμμετέχοντες έχουν χάσει συγγενείς και φίλους στον πόλεμο.
