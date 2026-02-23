Οι ισχυροί φακοί που «έσβησαν» τις φωτογραφίες του Μπραντ Πιτ, δείτε βίντεο
Ο τρόπος με τον οποίο οι άνδρες της προσωπικής ασφάλειας του Χολιγουντιανού σούπερ σταρ «ακυρώνουν» κάθε προσπάθεια των επίδοξων... παπαράτσι να τον φωτογραφίσουν

Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας κινείται η παρουσία του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα, με τους σωματοφύλακές του να επιστρατεύουν ακόμη και ισχυρούς φακούς υψηλής έντασης, προκειμένου να αποτρέψουν κάθε προσπάθεια φωτογράφισής του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την αποβίβαση του χολιγουντιανού σταρ με φουσκωτό σκάφος, ερχόμενος από την παραλία Αυλάκι.

Αφού ολοκλήρωσε το γύρισμα και τη σύντομη συνεννόηση για το πρόγραμμα των επόμενων γυρισμάτων, συνοδευόμενος από την ομάδα ασφαλείας του κατευθύνθηκε προς τη Χώρα του νησιού, όπου βρίσκεται η νέα κατοικία στην οποία διαμένει.

Ειδικοί φακοί «τυφλώνουν» τις κάμερες

Την ίδια στιγμή, άνδρες της προσωπικής του φρουράς κατεύθυναν ειδικούς φακούς προς τις κάμερες, «τυφλώνοντας» τους φωτογραφικούς φακούς και καθιστώντας αδύνατη τη λήψη καθαρών εικόνων.

Με σκάφος αποχώρησε από το γύρισμα που πραγματοποιήθηκε στην παραλία Αυλάκι ο Μπραντ Πιτ


Η αντίδραση ήταν άμεση και συντονισμένη, δείχνοντας το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας ασφαλείας.Οι φακοί που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι απλοί προβολείς, αλλά ειδικά φωτιστικά υψηλής έντασης, σχεδιασμένα να δημιουργούν έντονη αντανάκλαση πάνω στους φωτογραφικούς φακούς.

«Καίνε» τη φωτογραφία

Με τον τρόπο αυτό προκαλούν υπερέκθεση στο κάδρο και «καίνε» ουσιαστικά τη φωτογραφία, καθιστώντας την άχρηστη. Πρόκειται για πρακτική που εφαρμόζεται συστηματικά σε μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές και μετακινήσεις διασημοτήτων, ιδιαίτερα σε ανοιχτούς χώρους, επιβεβαιώνοντας το αυστηρό καθεστώς μυστικότητας που συνοδεύει την παρουσία του Μπραντ Πιτ στο νησί.
