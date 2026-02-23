Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Συναγερμός τα ξημερώματα στα Ψαχνά Εύβοιας: Στις φλόγες σταθμευμένο ΙΧ, δείτε εικόνες
Συναγερμός τα ξημερώματα στα Ψαχνά Εύβοιας: Στις φλόγες σταθμευμένο ΙΧ, δείτε εικόνες
Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα - Άμεση ήταν η επέμβαση Πυροσβεστικής, εθελοντών και Αστυνομίας, αποτρέποντας την επέκτασή της
Φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Καθαράς Δευτέρας (23/2) σε σταθμευμένο ΙΧ στα Ψαχνά Ευβοίας, προκαλώντας αναστάτωση στο κέντρο της πόλης.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα evima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 π.μ. επί της οδού Αβάντων, σε μικρή απόσταση από τον Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
Οι φλόγες έγιναν άμεσα αντιληπτές από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές, φοβούμενοι επέκταση της πυρκαγιάς σε παρακείμενα οχήματα και κτίρια.
Στο σημείο έσπευσαν εθελοντές του ΣΕΔΔΔ Ψαχνών με επικεφαλής τον Σπύρο Ραπτάκη, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και η Ελληνική Αστυνομία, που προχώρησε σε διακοπή και ρύθμιση της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.
Χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί, αποτρέποντας τα χειρότερα.
Το όχημα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα evima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 π.μ. επί της οδού Αβάντων, σε μικρή απόσταση από τον Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
Οι φλόγες έγιναν άμεσα αντιληπτές από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές, φοβούμενοι επέκταση της πυρκαγιάς σε παρακείμενα οχήματα και κτίρια.
Στο σημείο έσπευσαν εθελοντές του ΣΕΔΔΔ Ψαχνών με επικεφαλής τον Σπύρο Ραπτάκη, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και η Ελληνική Αστυνομία, που προχώρησε σε διακοπή και ρύθμιση της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.
Χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί, αποτρέποντας τα χειρότερα.
Το όχημα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα