Συναγερμός τα ξημερώματα στα Ψαχνά Εύβοιας: Στις φλόγες σταθμευμένο ΙΧ, δείτε εικόνες
Συναγερμός τα ξημερώματα στα Ψαχνά Εύβοιας: Στις φλόγες σταθμευμένο ΙΧ, δείτε εικόνες

Φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Καθαράς Δευτέρας (23/2) σε σταθμευμένο ΙΧ στα Ψαχνά Ευβοίας, προκαλώντας αναστάτωση στο κέντρο της πόλης.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα evima.gr,  το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 π.μ. επί της οδού Αβάντων, σε μικρή απόσταση από τον Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Οι φλόγες έγιναν άμεσα αντιληπτές από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές, φοβούμενοι επέκταση της πυρκαγιάς σε παρακείμενα οχήματα και κτίρια.

Στο σημείο έσπευσαν εθελοντές του ΣΕΔΔΔ Ψαχνών με επικεφαλής τον Σπύρο Ραπτάκη, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και η Ελληνική Αστυνομία, που προχώρησε σε διακοπή και ρύθμιση της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.

Χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Το όχημα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας.

