Σούπερ μάρκετ σήμερα (23/2): Τι ισχύει για την Καθαρά Δευτέρα, το ωράριο για τα ανοιχτά καταστήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Καθαρά Δευτέρα Σούπερ μάρκετ

Σούπερ μάρκετ σήμερα (23/2): Τι ισχύει για την Καθαρά Δευτέρα, το ωράριο για τα ανοιχτά καταστήματα

Περιορισμένο ωράριο σε ορισμένες αλυσίδες – Ανοιχτές αγορές, φούρνοι και λαϊκές για τα σαρακοστιανά

Σούπερ μάρκετ σήμερα (23/2): Τι ισχύει για την Καθαρά Δευτέρα, το ωράριο για τα ανοιχτά καταστήματα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Κλειστά θα παραμείνουν τα περισσότερα σούπερ μάρκετ σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, με ορισμένες εξαιρέσεις που θα λειτουργήσουν με συγκεκριμένο ωράριο, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι. Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές και τα καταστήματα τροφίμων.

Ποιες αλυσίδες θα παραμείνουν κλειστές

Κλειστά θα είναι τα καταστήματα των αλυσίδων Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Γαλαξίας και Κρητικός, καθώς δεν θα λειτουργήσουν την ημέρα της αργίας.

Ποια σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν

Ορισμένα καταστήματα της αλυσίδας myMarket, τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια, θα λειτουργήσουν με ωράριο από τις 08:00 έως τις 14:00. Τα Lidl θα είναι ανοιχτά από τις 07:45 έως τις 16:00.

Παράλληλα, τα καταστήματα τύπου Shop & Go, καθώς και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar, θα λειτουργήσουν κανονικά, στην πλειονότητά τους με διευρυμένο ωράριο.

Ανοιχτές αγορές και καταστήματα τροφίμων

Σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, θα λειτουργήσουν κανονικά οι φούρνοι, τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία, τα ζαχαροπλαστεία, τα περίπτερα, οι καφετέριες, οι ταβέρνες και τα λοιπά καταστήματα εστίασης.

Η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη θα παραμείνουν ανοιχτές έως το μεσημέρι.

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν και οι λαϊκές αγορές, ώστε οι καταναλωτές να προμηθευτούν φρέσκα προϊόντα για το παραδοσιακό τραπέζι της ημέρας.

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης