Σούπερ μάρκετ σήμερα (23/2): Τι ισχύει για την Καθαρά Δευτέρα, το ωράριο για τα ανοιχτά καταστήματα
Περιορισμένο ωράριο σε ορισμένες αλυσίδες – Ανοιχτές αγορές, φούρνοι και λαϊκές για τα σαρακοστιανά
Κλειστά θα παραμείνουν τα περισσότερα σούπερ μάρκετ σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, με ορισμένες εξαιρέσεις που θα λειτουργήσουν με συγκεκριμένο ωράριο, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι. Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές και τα καταστήματα τροφίμων.
Παράλληλα, τα καταστήματα τύπου Shop & Go, καθώς και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar, θα λειτουργήσουν κανονικά, στην πλειονότητά τους με διευρυμένο ωράριο.
Η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη θα παραμείνουν ανοιχτές έως το μεσημέρι.
Κανονικά θα πραγματοποιηθούν και οι λαϊκές αγορές, ώστε οι καταναλωτές να προμηθευτούν φρέσκα προϊόντα για το παραδοσιακό τραπέζι της ημέρας.
Ποιες αλυσίδες θα παραμείνουν κλειστέςΚλειστά θα είναι τα καταστήματα των αλυσίδων Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Γαλαξίας και Κρητικός, καθώς δεν θα λειτουργήσουν την ημέρα της αργίας.
Ποια σούπερ μάρκετ θα ανοίξουνΟρισμένα καταστήματα της αλυσίδας myMarket, τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια, θα λειτουργήσουν με ωράριο από τις 08:00 έως τις 14:00. Τα Lidl θα είναι ανοιχτά από τις 07:45 έως τις 16:00.
Ανοιχτές αγορές και καταστήματα τροφίμωνΣήμερα, Καθαρά Δευτέρα, θα λειτουργήσουν κανονικά οι φούρνοι, τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία, τα ζαχαροπλαστεία, τα περίπτερα, οι καφετέριες, οι ταβέρνες και τα λοιπά καταστήματα εστίασης.
