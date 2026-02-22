Χορός και κέφι στην πλατεία Κοτζιά για τις Απόκριες, δείτε βίντεο

Μικροί και μεγάλοι μασκαρεμένοι κατέκλυσαν την Πλατεία Κοτζιά, όπου το κέφι κορυφώνεται με χορό και μουσική, σε μια εκδήλωση που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Αθηναίων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών