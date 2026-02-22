Χορός και κέφι στην πλατεία Κοτζιά για τις Απόκριες, δείτε βίντεο
Απόκριες Καρναβάλι Αθήνα Πλατεία Κοτζιά

Μικροί και μεγάλοι μασκαρεμένοι κατέκλυσαν την Πλατεία Κοτζιά, όπου το κέφι κορυφώνεται με χορό και μουσική, σε μια εκδήλωση που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Αθηναίων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Στους ρυθμούς της Αποκριάς «χορεύει» το κέντρο της Αθήνας, με την μίνι παρέλαση να μετατρέπει την πόλη σε ένα μεγάλο πάρτι.

Το ραντεβού δόθηκε στις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Συντάγματος, από όπου ξεκίνησε η πολύχρωμη πομπή. Την έναρξη «έντυσε» μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, ενώ τον παλμό στη διαδρομή έδωσαν μπάντες κρουστών, τα μουσικά σχήματα Bloco Swingueira και Global Daoulia, ο σύλλογος «Ο Μόλυβος», καθώς και η ελληνική ομάδα Cheerleaders. Οι καρναβαλιστές διέσχισαν τους δρόμους της Ερμού και της Αιόλου, παρασύροντας τους περαστικούς σε ένα ξέφρενο μουσικοχορευτικό δρώμενο.


Η πομπή κατέληξε στην πλατεία Κοτζιά, η οποία έχει μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό σκηνικό γιορτής. Εκεί, από τις 7 μ.μ., εξελίσσεται το μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με ζωντανή μουσική και οικοδεσπότη τον Δημήτρη Μακαλιά. Οι εικόνες φανερώνουν ένα μοναδικό ξεφάντωμα με ευρηματικές στολές, σερπαντίντες και ασταμάτητο χορό, αποδεικνύοντας ότι η Αθήνα ξέρει να γιορτάζει την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς με τον πιο δυναμικό τρόπο.

