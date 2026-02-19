Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Χωρίς ταξί για τρίτη ημέρα η Αττική, πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου - Κίνηση σε Πατησίων και Σταδίου
Συνεχίζονται και σήμερα οι κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών ταξί καθώς η τριήμερη απεργία τους που ξεκίνησε την Τρίτη θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί της Παρασκευής.
Οι οδηγοί ταξί συγκεντρώθηκαν στις 10:30 έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και αργότερα το μεσημέρι πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Αθήνας φτάνοντας και έξω από τη Βουλή.
Λόγω της συγκέντρωσης, αυξημένη είναι η κίνηση σε Σταδίου, Πανεπιστημίου και Πατησίων.
Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν έτοιμοι για έναν «μαραθώνιο» αγώνων, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να προειδοποιεί πως οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου.
Τα αιτήματα του κλάδου:
- Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, η οποία πρέπει να γίνει εντός του 2026 για όσα οχήματα αρχίζουν να αντικαθίστανται από καινούργια. Τα καινούργια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα. Οι αυτοκινητιστές ζητούν να δοθεί παράταση, ακόμη και μέχρι το 2035.
- Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο σύμφωνα με τους οδηγούς εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, γεγονός που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ).
- Να επιτραπεί στα ταξί, σε αυτά που έχουν ήδη επιβάτες, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες. Όπως υποστηρίζουν οι αυτοκινητιστές, τα ταξί κάνουν μεταφορές, είναι οχήματα δημοσίας χρήσεως, άρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες.
