Χωρίς ταξί η Αττική έως αύριο στις 06:00 - Πορεία του ΣΑΤΑ σήμερα προς το Μέγαρο Μαξίμου
Οι οδηγοί ταξί αναμένεται να συγκεντρωθούν στις 10:30 έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ και θα ακολουθήσει πεζή πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου
Χωρίς ταξί και σήμερα η χώρα με τους αυτοκινητιστές στην Αττική να προγραμματίζουν συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10:30 π.μ. και πορεία χωρίς οχήματα προς το Μέγαρο Μαξίμου.
Η απεργία του ΣΑΤΑ λήγει αύριο στις 6 το πρωί. Για επείγουσες μετακινήσεις υγείας, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα Ραδιοταξί ή στη Γραμματεία του ΣΑΤΑ (210 52 39 524).
Χθες Τετάρτη, δεύτερη ημέρα της απεργίας αυτοκινητοπομπή των ταξί ξεκίνησε από τη Λεωφόρο Αθηνών με κατεύθυνση το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Κατά την άφιξή τους πραγματοποίησαν ολιγόλεπτη καθιστική διαμαρτυρία στον χώρο των αναχωρήσεων, αναρτώντας πανό και αφήνοντας ελεύθερη μόνο την αριστερή λωρίδα για τη διέλευση των λεωφορείων.
-Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο σύμφωνα με τους οδηγούς εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, γεγονός που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ).
-Να επιτραπεί στα ταξί, σε αυτά που έχουν ήδη επιβάτες, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες. Όπως υποστηρίζουν οι αυτοκινητιστές, τα ταξί κάνουν μεταφορές, είναι οχήματα δημοσίας χρήσεως, άρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες.
Τα αιτήματα του κλάδου:-Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, η οποία πρέπει να γίνει εντός του 2026 για όσα οχήματα αρχίζουν να αντικαθίστανται από καινούργια. Τα καινούργια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα. Οι αυτοκινητιστές ζητούν να δοθεί παράταση, ακόμη και μέχρι το 2035.
