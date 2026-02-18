Αύριο τελικά η απόφαση του Εφετείου για τον πατέρα Αντώνιο, γιατί δεν εκφωνήθηκε σήμερα

Η απόφαση επρόκειτο να ανακοινωθεί σήμερα στο ακροατήριο, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω τήρησης του ωραρίου από τη γραμματέα του δικαστηρίου - Οι δικηγόροι που συμμετέχουν στη δίκη αντέδρασαν έντονα και απευθυνόμενοι στα μέλη της έδρας και δη στη γραμματέα που αποφάσισε να τηρήσει ωράριο σχολίασαν μεταξύ άλλων: τηρείτε ωράριο όλους αυτούς τους μήνες και δεν μπορείτε την ημέρα της απόφασης να μείνετε;