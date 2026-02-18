Αύριο τελικά η απόφαση του Εφετείου για τον πατέρα Αντώνιο, γιατί δεν εκφωνήθηκε σήμερα
Αύριο τελικά η απόφαση του Εφετείου για τον πατέρα Αντώνιο, γιατί δεν εκφωνήθηκε σήμερα
Η απόφαση επρόκειτο να ανακοινωθεί σήμερα στο ακροατήριο, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω τήρησης του ωραρίου από τη γραμματέα του δικαστηρίου - Οι δικηγόροι που συμμετέχουν στη δίκη αντέδρασαν έντονα και απευθυνόμενοι στα μέλη της έδρας και δη στη γραμματέα που αποφάσισε να τηρήσει ωράριο σχολίασαν μεταξύ άλλων: τηρείτε ωράριο όλους αυτούς τους μήνες και δεν μπορείτε την ημέρα της απόφασης να μείνετε;
Την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου για την ενοχή του ή μη στην μεγάλη υπόθεση των σωματικών κακοποιήσεων παιδιών αναμένεται να ακούσει αύριο το πρωί ο πατέρας Αντώνιος, ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου και οι έξι συγκατηγορούμενοί του. Η απόφαση επρόκειτο να ανακοινωθεί σήμερα στο ακροατήριο, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω τήρησης του ωραρίου από τη γραμματέα του δικαστηρίου.
Ειδικότερα, σήμερα στο δικαστήριο (Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων) ολοκλήρωσαν τις αγορεύσεις του οι συνήγοροι και η δίκη διεκόπη για τις 2 το μεσημέρι. Οι δικαστές αποσύρθηκαν σε διάσκεψη για την απόφαση τους, όμως η
γραμματέας της έδρας δήλωσε ότι θα τηρήσει το ωράριο που λήγει στις 3 το μεσημέρι. Μάλιστα, η γραμματέας κάλεσε και την Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων για να διαμαρτυρηθεί για την απόφαση της προέδρου του δικαστηρίου να ανακοινώσει σήμερα την απόφαση, δηλαδή μετά τις τις 3 μ.μ.
Τελικά, το δικαστήριο έκανε γνωστό ότι ενώ σκοπός του ήταν να ανακοινώσει σήμερα την απόφασή του, η γραμματέας επέμενε στην τήρηση ωραρίου.
Οι δικηγόροι που συμμετέχουν στη δίκη αντέδρασαν έντονα και απευθυνόμενοι στα μέλη της έδρας και δη στη γραμματέα που αποφάσισε να τηρήσει ωράριο σχολίασαν μεταξύ άλλων: «Τηρείτε ωράριο όλους αυτούς τους μήνες και δεν μπορείτε την ημέρα της απόφασης να μείνετε;»
Απαντώντας στις αιτιάσεις των δικηγόρων η γραμματέας είπε ότι τηρεί ωράριο και ότι είχε ενημερώσει από το πρωί για την πρόθεση της.
Τελικά όπως ανακοινώθηκε από την έδρα, η ετυμηγορία του δικαστηρίου επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων θα ανακοινωθεί αύριο το πρωί.
Ειδικότερα, σήμερα στο δικαστήριο (Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων) ολοκλήρωσαν τις αγορεύσεις του οι συνήγοροι και η δίκη διεκόπη για τις 2 το μεσημέρι. Οι δικαστές αποσύρθηκαν σε διάσκεψη για την απόφαση τους, όμως η
γραμματέας της έδρας δήλωσε ότι θα τηρήσει το ωράριο που λήγει στις 3 το μεσημέρι. Μάλιστα, η γραμματέας κάλεσε και την Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων για να διαμαρτυρηθεί για την απόφαση της προέδρου του δικαστηρίου να ανακοινώσει σήμερα την απόφαση, δηλαδή μετά τις τις 3 μ.μ.
Τελικά, το δικαστήριο έκανε γνωστό ότι ενώ σκοπός του ήταν να ανακοινώσει σήμερα την απόφασή του, η γραμματέας επέμενε στην τήρηση ωραρίου.
Οι δικηγόροι που συμμετέχουν στη δίκη αντέδρασαν έντονα και απευθυνόμενοι στα μέλη της έδρας και δη στη γραμματέα που αποφάσισε να τηρήσει ωράριο σχολίασαν μεταξύ άλλων: «Τηρείτε ωράριο όλους αυτούς τους μήνες και δεν μπορείτε την ημέρα της απόφασης να μείνετε;»
Απαντώντας στις αιτιάσεις των δικηγόρων η γραμματέας είπε ότι τηρεί ωράριο και ότι είχε ενημερώσει από το πρωί για την πρόθεση της.
Τελικά όπως ανακοινώθηκε από την έδρα, η ετυμηγορία του δικαστηρίου επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων θα ανακοινωθεί αύριο το πρωί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα