Η εισαγγελέας ζητά την ενοχή του πατέρα Αντωνίου για σωματικές κακοποιήσεις παιδιών: «Δεν γίνεται να μην ήξερε, όλα περνούσαν από το χέρι του»
Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία η εισαγγελέας ζήτησε από το δικαστήριο να κηρύξει ένοχο τον πατέρα Αντώνιο και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενους
Καταπέλτης ήταν σήμερα η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, Παναγιώτα Συμιγιάννη, αγορεύοντας στη δευτεροβάθμια δίκη του πατρός Αντωνίου και των συγκατηγορουμένων του για την υπόθεση που αφορά στις καταγγελίες περί σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης παιδιών στην Κιβωτό του Κόσμου.
Έπειτα από μαραθώνια διαδικασία, η εισαγγελέας ζήτησε από το δικαστήριο να κηρύξει ένοχο τον πατέρα Αντώνιο και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενους της υπόθεσης για συγκεκριμένες κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος, οι οποίες αφορούν σε βαριές σωματικές βλάβες και άλλα αδικήματα σε βάρος παιδιών.
Πρόκειται για πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν σε δομές της ΜΚΟ του Βόλου και της Αθήνας.
Αντίθετα για επιμέρους κατηγορίες που αφορούν σε περιστατικά που φέρονται να τελέστηκαν στη Χίο η εισαγγελέας ζήτησε την αθώωση των κατηγορούμενων. Ακόμη για δύο κατηγορούμενους που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δομή, η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε την πλήρη απαλλαγή τους.
«Ήταν το πρόσωπο της Κιβωτού, το πρόσωπο αναφοράς, όλα περνούσαν από το χέρι του, τίποτα δεν γινόταν αν δεν το ήξερε» για να συμπληρώσει πως ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ήταν το «κεντρικό πρόσωπο και ο η ηγέτη της Κιβωτού του Κόσμου».
Για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους η εισαγγελέας τόνισε ότι υπήρξαν εργαζόμενοι σε δομές της ΜΚΟ, ενώ, δύο εξ αυτών υπήρξαν πρώην ωφελούμενοι της Κιβωτού που στη συνέχεια παρέμειναν ως εργαζόμενοι.
«Όλοι είχαν υπό την προστασία τους, τους παθόντες, η επιμέλεια των οποίων είχε δοθεί στην Κιβωτό του Κόσμου» τόνισε η εισαγγελέας ζητώντας την καταδίκη των κατηγορουμένων για περιστατικό παρατεταμένης απομόνωσης ανηλίκου στη δομή του Άνω Βόλου. «Είχε λόγο (σ.σ. ο πατέρας Αντώνιος) σε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τους ανήλικους», σημείωσε ακόμη η εισαγγελέας, επικαλούμενη μαρτυρικές καταθέσεις παιδαγωγών και φιλοξενούμενων στην Κιβωτό του Κόσμου.
Μάλιστα για το παραπάνω περιστατικό η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του πατρός Αντώνιου και άλλων δύο κατηγορουμένων (διευθύντρια και παιδαγωγό) για βαριά σωματική βλάβη ενώ για αντίστοιχη κατηγορία που είχαν για φιλοξενούμενο που μεταφέρθηκε στη Χίο, εισηγήθηκε την αθώωση τους.
Ακόμη για το περιστατικό ξυλοδαρμού του ίδιου ανηλίκου, Κ.Κ. η εισαγγελέας ζήτησε επίσης να κηρυχθούν ένοχοι οι κατηγορούμενοι για αυτό το σκέλος, κατά συναυτουργία ενώ για ένα εξ αυτών ζήτησε να κριθεί ένοχος και για απειλή.
Η εισαγγελέας αναφέρθηκε και σε φωτογραφία που προσκόμισαν οι κατηγορούμενοι για να δείξουν ότι δεν χτυπήθηκε.
«Σε κάθε περίπτωση προκύπτουν ίχνη στο πρόσωπο που μπορούν να παραπέμπουν σε χτυπήματα», τόνισε και πρόσθεσε πως το θύμα δεν μεταφέρθηκε με ευθύνη των κατηγορούμενων σε δομή υγείας. Για τη διευθύντρια της δομής ζήτησε να κηρυχθεί ένοχη και για έκθεση.
Για ένα ακόμα περιστατικό ξυλοδαρμού πέντε ανήλικων φιλοξενούμενων στο χώρο του οινοποιειού της δομής, η εισαγγελέας ανέφερε ότι τελέστηκε και ζήτησε οι κατηγορούμενοι που εμπλέκονται να κηρυχθούν ένοχοι για απλή σωματική βλάβη και απειλή, κατά περίπτωση, όπως κατηγορούνται.
Για τα περιστατικά που αφορούν στις δομές του Βόλου, η εισαγγελέας ζήτησε να κριθεί ένοχος ο πατέρας Αντώνιος για ηθική αυτουργία. «Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν αποδειχθεί τα περιστατικά. Και δεν στηρίζονται γενικά και αφηρημένα περιστατικά. Ο κατηγορούμενος γνώριζε την επικίνδυνη συμπεριφορά που είχαν επιδείξει οι συγκατηγορούμενοι του. Ο περί του αυτοτραυματισμού του παθόντα ισχυρισμός των κατηγορουμένων, δεν αποδεικνύεται», είπε η εισαγγελέας.
Ακόμη κατά.την εισαγγελέα ο πατέρας Αντώνιος γνώριζε την βίαιη συμπεριφορά συγκατηγορούμενος του. "Αν ο πρώτος κατηγορούμενος αποδοκίμαζε αυτή τη συμπεριφορά δεν θα φρόντιζε να δημιουργηθούν αργότερα στο περιστατικό του οινοποιείου να δημιουργηθούν οι ίδιες συνθήκες με περισσότερα θύματα" πρόσθεσε η εισαγγελέας.
«Καθίσταται αποδεδειγμένος ο ισχυρισμός ότι ο ρόλος του πρώτου κατηγορουμένου ήταν του ηθικού αυτουργού στις πράξεις των πιστών του συνεργατών», τόνισε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας και ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ο πατέρας Αντώνιος για ηθική αυτουργία σε σωματική βλάβη για δύο περιστατικά που αφορούν έξι ανηλίκους φιλοξενούμενους της Κιβωτού του Κόσμου.
Τι ανέφερε στην αγόρευσή της η εισαγγελεάςΣτη σημερινή αγόρευσή της η εισαγγελέας ανέφερε μεταξύ άλλων για τον πατέρα Αντώνιο:
Αντίθετα, η εισαγγελέας ζήτησε την αθώωση του πατρός Αντώνιου και των συγκατηγορουμένων του, για περιστατικό κακοποίησης φιλοξενούμενου στη δομή της Χίου.
Επίσης, απαλλακτική ήταν η εισαγγελέας και για δύο φιλοξενούμενους σε δομή της ΜΚΟ.
Αντίθετα, για την υπόθεση της βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος φιλοξενούμενων που μεταφέρθηκαν από την Καλαμάτα στον
Κολωνό, η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του πατρός Αντώνιου και συγκατηγορουμένου του. «Αποδεικνύεται άσκηση βίας και απομόνωση εξαντλητική για την υγεία του», είπε η εισαγγελέας.
Τέλος η εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ο πατέρας Αντώνιος για υπόθεση ενός ακόμη φιλοξενούμενου στη ΜΚΟ, όπως και την ενοχή του για καταναγκαστικές πράξεις που επέβαλε σε φιλοξενούμενους στη δομή του Βόλου.
Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο πατέρας Αντώνιος -άλλοτε ιδρυτής της ΜΚΟ- είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες. Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και ένα ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως.
