Σύλληψη 47χρονου στα Ιωάννινα που έκανε τον ιερέα ενώ τον είχαν καθαιρέσει
Πέντε συλλήψεις μετά από καταγγελία για τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών χωρίς δικαίωμα και εξαπάτηση πολιτών
Στη σύλληψη 47χρονου ημεδαπού προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης 18ης Φεβρουαρίου οι αστυνομικοί, σε περιοχή των Ιωαννίνων ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της αντιποίησης και της απάτης κατ’ εξακολούθηση.
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Οι δύο γυναίκες κατηγορούνται για συνέργεια στις πράξεις, ενώ οι δύο άνδρες για υπόθαλψη.
Σύμφωνα με την καταγγελία που διερευνήθηκε, ο 47χρονος, ο οποίος είναι καθηρημένος από τον βαθμό της ιεροσύνης, χρησιμοποιούσε κατοικία μίας εκ των δύο γυναικών σε περιοχή των Ιωαννίνων, προκειμένου να τελεί, με τη συνδρομή της δεύτερης γυναίκας, χριστιανικές θρησκευτικές λειτουργίες χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα. Παράλληλα, φέρεται να εξαπατούσε πολίτες με διάφορες υποσχέσεις.
Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν λειτουργικά εκκλησιαστικά σκεύη, ιερατικά άμφια και εικόνες.
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί εάν ο 47χρονος εμπλέκεται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις. Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
