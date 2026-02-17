Επιθεώρηση εργασίας: Τι προβλέπεται στην περίπτωση της καταγγελίας της εργαζόμενης σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η Επιθεώρηση Εργασίας καλεί την υπάλληλο της Πλεύσης Ελευθερίας και την Ζωή Κωνσταντοπούλου για καταθέσεις σε υπόθεση βίας και παρενόχλησης





Η κ. Κωνσταντοπούλου αλλά και η εργαζόμενη μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο πρόσωπο (πχ δικηγόρο).







Στη προκειμένη περίπτωση η υπάλληλος έχει αποχωρήσει, καταγγέλλοντας τη σύμβαση εργασίας τόσο για τη βία και παρενόχληση που έχει υποστεί, όσο και για την οικονομική ασυνέπεια της εργοδότριας. Η υπάλληλος υποστηρίζει ότι είχε να πληρωθεί από τον περασμένο Μάρτιο και ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης. Έλαβε μόνο τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα για τη μη καταβολή των οποίων προβλέπεται αυτόφωρη διαδικασία.



Η Άννα Καρακίτσου, εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας, προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου που είχε υπογράψει με το κόμμα από τις 27 Οκτωβρίου 2023, ζητώντας τα δεδουλευμένα της, δηλαδή τους μισθούς από το Μάρτιο έως το Δεκέμβριο του 2025 το επίδομα αδείας, καθώς και τον μισθό Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2026.







Η επιθεώρηση δεν μπορεί να εξαναγκάσει (δεν είναι αυτός ο ρόλος της) τον εργοδότη για την καταβολή των μισθών , με αναγκαστικά μέτρα όπως δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.



Σ΄αυτήν την περίπτωση η υπάλληλος θα πρέπει να υποβάλλει αγωγή στο οικείο αστυνομικό τμήμα και η υπόθεση να πάρει τη δικαστική οδό.



Κλείσιμο



Η ίδια περιγράφει περιστατικά που, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, υπερέβαιναν τα όρια του «bullying», κάνοντας λόγο για έντονη ψυχολογική πίεση που την οδήγησε ακόμη και σε αναζήτηση βοήθειας από ψυχολόγο, καθώς - όπως αναφέρει - για να τη μειώσει, η πρόεδρος της Πλεύσης της υπενθύμιζε συνεχώς ότι την προσέλαβε κατόπιν επιθυμίας συγγενικού της προσώπου (η εργαζόμενη είναι σύζυγος του αδελφού της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζιας Κεφαλά). Καταγγέλλει, επίσης, ότι της αφαιρέθηκαν τα κλειδιά του γραφείου όπου εργαζόταν, ενώ σε άλλη περίπτωση φέρεται να της δόθηκε προθεσμία πέντε λεπτών για να αποχωρήσει και να συγκεντρώσει τα προσωπικά της αντικείμενα.



Σε άλλο σημείο της καταγγελίας γίνεται αναφορά σε εξαντλητικά ωράρια, με την εργαζόμενη να ισχυρίζεται ότι παρέμεινε έως και 30 ώρες μέσα σε διάστημα 48 ωρών στα γραφεία του κόμματος, χωρίς σαφείς οδηγίες για τα καθήκοντά της. Παράλληλα, καταγγέλλει περιστατικά αυστηρού ελέγχου, όπως απαίτηση να ανοίξει προσωπική της σακούλα για έλεγχο πριν αποχωρήσει από τον χώρο εργασίας...



Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε συμβάντα που, κατά τα λεγόμενά της, προσέλαβαν χαρακτήρα «ανάκρισης», με επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για περιστατικό υγείας συνεργάτιδας, καθώς και σε φράσεις που η ίδια χαρακτηρίζει προσβλητικές, όπως η εντολή «Φύγε» και η αναφορά «Τώρα, διάλεξε στρατόπεδο».



Εντός ενός μηνός η διεύθυνση επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων Ανατολικής Αττικής θα καλέσει την καταγγέλλουσα για βία και παρενόχληση υπάλληλο της Πλεύσης Ελευθερίας από τη μια πλευρά και την Ζωή Κωνσταντοπούλου από την άλλη να εκθέσουν τα γεγονότα που καταγγέλλονται. Η κ. Κωνσταντοπούλου αλλά και η εργαζόμενη μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο πρόσωπο (πχ δικηγόρο).Βοηθητικό θα ήταν σύμφωνα με επιθεωρητές εργασίας, η υπάλληλος να φέρει κάποιον μάρτυρα, ο οποίος θα επιβεβαιώνει τις καταγγελίες. Σε πολλές περιπτώσεις τα πνεύματα οξύνονται και οι επιθεωρητές παίζουν τον ρόλο του διαιτητή σε αγώνα ρινγκ. Στη συνέχεια θα γίνουν συστάσεις για αλλαγή συμπεριφοράς. Πολλές φορές η επιθεώρηση συμβουλεύει την επιχείρηση να αλλάξει πόστο ο υπάλληλος ή ο προϊστάμενος, ώστε να μη συναλλάσσονται καθημερινά. Εφόσον η καταγγελία είναι σαφής και αναφέρεται σε συγκεκριμένα γεγονότα και πρόσωπα, σύμφωνα με το νόμο, το βάρος της απόδειξης «πέφτει» στον εργοδότη, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι τα γεγονότα δεν εξελίχθηκαν όπως τα εμφανίζει ο καταγγέλλων.Στη προκειμένη περίπτωση η υπάλληλος έχει αποχωρήσει, καταγγέλλοντας τη σύμβαση εργασίας τόσο για τη βία και παρενόχληση που έχει υποστεί, όσο και για την οικονομική ασυνέπεια της εργοδότριας. Η υπάλληλος υποστηρίζει ότι είχε να πληρωθεί από τον περασμένο Μάρτιο και ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης. Έλαβε μόνο τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα για τη μη καταβολή των οποίων προβλέπεται αυτόφωρη διαδικασία., εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας, προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου που είχε υπογράψει με το κόμμα από τις 27 Οκτωβρίου 2023, ζητώντας τα δεδουλευμένα της, δηλαδή τους μισθούς από το Μάρτιο έως το Δεκέμβριο του 2025 το επίδομα αδείας, καθώς και τον μισθό Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2026.Η εργοδότρια θα κληθεί και για τις καταγγελίες για οικονομική ασυνέπεια και θα της γίνουν πιεστικές συστάσεις για την καταβολή των δεδουλευμένων. Αν αποδειχθεί ότι τα χρήματα οφείλονται και αρνηθεί να τα καταβάλλει , τότε η επιθεώρηση εργασίας θα επιβάλλει πρόστιμο ανάλογα με την οφειλή. Το πρόστιμο σε κάθε περίπτωση αποτελεί μοχλό πίεση αφού η προτεραιότητα της επιθεώρησης είναι η καταβολή των χρημάτων.Η επιθεώρηση δεν μπορεί να εξαναγκάσει (δεν είναι αυτός ο ρόλος της) τον εργοδότη για την καταβολή των μισθών , με αναγκαστικά μέτρα όπως δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.Σ΄αυτήν την περίπτωση η υπάλληλος θα πρέπει να υποβάλλει αγωγή στο οικείο αστυνομικό τμήμα και η υπόθεση να πάρει τη δικαστική οδό.Σύμφωνα με το περιεχόμενο της καταγγελίας που έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, η εργαζόμενη υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της υπέστη επανειλημμένα περιστατικά απαξιωτικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς από την πρόεδρο του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως αναφέρει, δεχόταν παρατηρήσεις ακόμη και για τον χρόνο παραμονής της στην τουαλέτα, ενώ της απαγορευόταν να συνομιλεί ή να χαιρετά στελέχη άλλων κομμάτων,Η ίδια περιγράφει περιστατικά που, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, υπερέβαιναν τα όρια του «bullying», κάνοντας λόγο για έντονη ψυχολογική πίεση που την οδήγησε ακόμη και σε αναζήτηση βοήθειας από ψυχολόγο, καθώς - όπως αναφέρει - για να τη μειώσει, η πρόεδρος της Πλεύσης της υπενθύμιζε συνεχώς ότι την προσέλαβε κατόπιν επιθυμίας συγγενικού της προσώπου (η εργαζόμενη είναι σύζυγος του αδελφού της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζιας Κεφαλά). Καταγγέλλει, επίσης, ότι της αφαιρέθηκαν τα κλειδιά του γραφείου όπου εργαζόταν, ενώ σε άλλη περίπτωση φέρεται να της δόθηκε προθεσμία πέντε λεπτών για να αποχωρήσει και να συγκεντρώσει τα προσωπικά της αντικείμενα.Σε άλλο σημείο της καταγγελίας γίνεται αναφορά σε εξαντλητικά ωράρια, με την εργαζόμενη να ισχυρίζεται ότι παρέμεινε έως και 30 ώρες μέσα σε διάστημα 48 ωρών στα γραφεία του κόμματος, χωρίς σαφείς οδηγίες για τα καθήκοντά της. Παράλληλα, καταγγέλλει περιστατικά αυστηρού ελέγχου, όπως απαίτηση να ανοίξει προσωπική της σακούλα για έλεγχο πριν αποχωρήσει από τον χώρο εργασίας...Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε συμβάντα που, κατά τα λεγόμενά της, προσέλαβαν χαρακτήρα «ανάκρισης», με επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για περιστατικό υγείας συνεργάτιδας, καθώς και σε φράσεις που η ίδια χαρακτηρίζει προσβλητικές, όπως η εντολή «Φύγε» και η αναφορά «Τώρα, διάλεξε στρατόπεδο».

Πέραν των ζητημάτων συμπεριφοράς, η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι παραμένει απλήρωτη από τον Μάρτιο του 2025, αναφέροντας ότι της καταβλήθηκαν μόνο τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων. Δηλώνει ότι διεκδικεί τους μισθούς από τον Μάρτιο έως και τον Δεκέμβριο του 2025, το επίδομα αδείας, καθώς και τον μισθό Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2026.



Με την καταγγελία της ζητεί τη λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα της εργοδότριας, την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης και την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει η εργατική νομοθεσία. Όπως σημειώνει, δεν προχώρησε νωρίτερα σε επίσημη καταγγελία για οικογενειακούς λόγους, ωστόσο, όπως προσθέτει, «η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο» και πλέον αντιμετωπίζει και πρόβλημα επιβίωσης.