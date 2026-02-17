Σε τροχιά διεκδίκησης τα ντοκουμέντα της Καισαριανής: Στη Γάνδη κλιμάκιο του ΥΠΠΟ, ερευνάται αν υπάρχει και άλλο υλικό
Έχει και άλλα ντοκουμέντα το άλμπουμ Γερμανού αξιωματικού από όπου προέρχονται οι φωτογραφίες; Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων εξετάζει τον χαρακτηρισμό των φωτογραφιών ως μνημείων, κρίσιμο βήμα για τη διεκδίκηση από το ελληνικό κράτος
Την εξουσιοδότηση από τη διάσκεψη των προέδρων, ώστε να ελεγχθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών που απεικονίζουν τους 200 εκτελεσθέντες αντιστασιακούς από τους ναζί στην Καισαριανή, πρόκειται να ζητήσει μεθαύριο ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.
Με τον Βέλγο πωλητή των φωτογραφιών, ο οποίος έληξε τη δημοπρασία στο ebay, να δηλώνει πως αυτός θα αποφασίσει σε ποιον θα καταλήξουν οι φωτογραφίες, το ερώτημα είναι εάν θα χαρακτηριστούν τεκμήρια πολέμου. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να διεκδικηθούν, αφού απαγορεύεται να γίνουν αντικείμενο εμπορίου.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι φωτογραφίες φέρονται να προέρχονται από άλμπουμ που είχε φτιάξει ο Γερμανός υπολοχαγός Χέρμαν Χόιερ και είναι απορίας άξιον το αν οι κληρονόμοι του -από τους οποίους πιθανολογείται ότι ο συλλέκτης αγόρασε όλο το άλμπουμ- είχαν διατηρήσει όλες τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή οι φωτογραφίες αποτυπώνουν έγκλημα πολέμου, θεωρείται μάλλον απίθανο ακόμα και να επιδειχθούν- αν δεν έχουν καταστραφεί.
Στο μεταξύ και ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει ήδη τις διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών, όπως έκανε γνωστό χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, το ΚΚΕ πρόκειται να καταθέσει άμεσα συγκεκριμένη πρόταση για την αξιοποίηση αυτών των ντοκουμέντων, καθώς έχει ανακοινώσει ότι «θα πρέπει με ευθύνη του κράτους τα ντοκουμέντα αυτά να αποκτηθούν και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου και στο ΚΚΕ, για να είναι προσιτά στον λαό και τη νεολαία ως πηγή ιστορικής γνώσης και έμπνευσης για το σήμερα και το αύριο».
Παράλληλα αύριο, το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων θα εξετάσει το θέμα του χαρακτηρισμού ως μνημείου των φωτογραφικών τεκμηρίων, ένας χαρακτηρισμός που κρίνεται απαραίτητος για τη διεκδίκησή της φωτογραφικής συλλογής από το ελληνικό κράτος.
Συνάντηση εμπειρογνωμόνων του υπ. Πολιτισμού με τον κάτοχοΣτο μεταξύ με τον κάτοχο των φωτογραφιών, στη Γάνδη όπου εδρεύει, πρόκειται να συναντηθούν τις επόμενες ημέρες οι εμπειρογνώμονές του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι έχουν έλθει σε επαφή μαζί του και έχουν συμφωνήσει να μελετήσουν από κοντά τα ιστορικά τεκμήρια, προκειμένου να αποτιμήσουν την αυθεντικότητά, τη νομιμότητα της προέλευσης και την αξία της συλλογής η διεκδίκηση της οποίας, ωστόσο, δεν αποτελεί απλή υπόθεση καθώς υπάρχουν αρκετά νομικά εμπόδια.
Άγνωστο εάν υπάρχουν και άλλες φωτογραφίεςΈνα άλλο ζήτημα, εφόσον αποδειχθεί και τυπικά ότι οι φωτογραφίες δεν είναι πλαστές, είναι το αν υπάρχουν και άλλα ντοκουμέντα από τη σκοτεινό αυτό κεφάλαιο της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδας. Ο πωλητής των φωτογραφιών είναι γνωστός στους κύκλους των συλλεκτών για τα ιστορικά τεκμήρια που έχει κατά καιρούς βγάλει στη δημοσιότητα προς πώληση.
