Μαρινάκης: Το υπ. Πολιτισμού έχει δρομολογήσει την απόκτηση των εικόνων με τους εκτελεσθέντες της Καισαριανής, εφόσον είναι γνήσιες
Παύλος Μαρινάκης Γερμανική κατοχή Εκτελέσεις Καισαριανή

Μαρινάκης: Το υπ. Πολιτισμού έχει δρομολογήσει την απόκτηση των εικόνων με τους εκτελεσθέντες της Καισαριανής, εφόσον είναι γνήσιες

Όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα - Η ενημέρωση από το υπουργείο Πολιτισμού

Μαρινάκης: Το υπ. Πολιτισμού έχει δρομολογήσει την απόκτηση των εικόνων με τους εκτελεσθέντες της Καισαριανής, εφόσον είναι γνήσιες
Για τις φωτογραφίες που φέρεται να αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την 1η Μαΐου 1944 που ήρθαν στη δημοσιότητα μέσω eBay τοποθετήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης.

O κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβάζοντας σχετική ενημέρωση του υπουργείου Πολιτισμού σημείωσε πως μεταξύ άλλων πως οι εικόνες, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους, θα πρέπει αποκτηθούν.

«Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν, εφόσον είναι γνήσιες. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες απόκτησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος ή το eBay μπορούν να αποδείξουν τη γνησιότητά τους ή να αποδεχθούν έλεγχο από ειδικούς για την πιστοποίησή τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.
