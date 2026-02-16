53χρονος αθλούμενος στη Λήμνο υπέστη καρδιακό επεισόδιο και πέθανε
ΕΛΛΑΔΑ
Λήμνος Ανακοπή καρδιάς Θάνατος Γυμναστική

53χρονος αθλούμενος στη Λήμνο υπέστη καρδιακό επεισόδιο και πέθανε

Ο άνδρας είχε έντονους πόνους στο στήθος μετά την πρωινή του γυμναστική, μετέβη μόνος του στο νοσοκομείο όπου και πέθανε παρά τις προσπάθειες των γιατρών

53χρονος αθλούμενος στη Λήμνο υπέστη καρδιακό επεισόδιο και πέθανε
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Λήμνο, καθώς ένας 53χρονος έχασε τη ζωή του ξαφνικά μετά από την καθημερινή του αθλητική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το limnoslive.gr, ο άτυχος άνδρας παρουσίασε ανησυχητικά συμπτώματα και έντονο θωρακικό άλγος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σωματικής του άσκησης.

Ταχύτατη επιδείνωση

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο άνδρας αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, αναζήτησε ιατρική καθοδήγηση και κατευθύνθηκε άμεσα προς το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Παρά την έγκαιρη άφιξή του στις υγειονομικές εγκαταστάσεις, η κλινική του εικόνα επιδεινώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς.

Οι θεράποντες ιατροί διέγνωσαν βαρύ καρδιακό επεισόδιο και ξεκίνησαν έναν αγώνα δρόμου για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Προχώρησαν σε διασωλήνωση και κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια αναζωογόνησης, ωστόσο ο 53χρονος υπέστη διαδοχικές ανακοπές.

Παρά την κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού, η μάχη για τη ζωή του χάθηκε λίγη ώρα αργότερα.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης