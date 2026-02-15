ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Λήμνος Κακοκαιρία

Η κακοκαιρία χτυπά τη Λήμνο: «Πνίγηκε» το Διαπόρι, επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ατόμων, βίντεο και φωτογραφίες

Μέσα σε λίγη ώρα το ύψος του νερού στο Διαπόρι ανέβηκε δραματικά οπότε και χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση από την Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, με τη νησιωτική Ελλάδα να δέχεται το σημαντικότερο χτύπημα των άγριων διαθέσεων του καιρού.

Συγκεκριμένα, στο Διαπόρι της Λήμνου, σύμφωνα με το limnoslive.gr, στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ατόμων που βρίσκονταν σε ταβέρνα της περιοχής, μετά τη ραγδαία άνοδο της στάθμης του νερού.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, από νωρίς σήμερα, το Διαπόρι οι ισχυροί άνεμοι και ο έντονος κυματισμός είχαν ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, με το νερό να καλύπτει χαμηλά σημεία και να πλησιάζει επικίνδυνα δρόμους και κτίρια. Η κατάσταση επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα δύο άτομα να εγκλωβιστούν στον χώρο της επιχείρησης.

Δείτε τις εικόνες και το βίντεο του Limnoslive από την επιχείρηση στο Διαπόρι:

ΛΗΜΝΟΣ: Επιχείρηση απεγκλωβισμού στο Διαπόρι, δύο άτομα εγκλωβίστηκαν σε ταβέρνα

Κλείσιμο

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οχήματα με φάρους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απεγκλωβισμό με ασφάλεια. Οι εικόνες που καταγράφει το Limnoslive είναι χαρακτηριστικές, με το νερό να έχει κατακλύσει τον περιβάλλοντα χώρο και τους δρόμους γύρω από την ταβέρνα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται.

