Η κακοκαιρία χτυπά τη Λήμνο: «Πνίγηκε» το Διαπόρι, επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ατόμων, βίντεο και φωτογραφίες

Μέσα σε λίγη ώρα το ύψος του νερού στο Διαπόρι ανέβηκε δραματικά οπότε και χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση από την Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων