Νέα παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αττική Οδό έως 22 Φεβρουαρίου - Οι είσοδοι που κλείνουν και οι εναλλακτικές διαδρομές

•Μάνδρας (κόμβος 1).

•Μαγούλας (κόμβος 2).

•Ασπρόπυργου (κόμβος 4).

•Αιγάλεω (κόμβος 5).

Έως και τηνο ολικός αποκλεισμός κλάδων εισόδου στην Αττική Οδό , στην, λόγω της περαιτέρω παράτασης των έκτακτων εργασιών βαριάς συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων».στην Αττική Οδό, έως την συγκεκριμένη ημερομηνία, θα συνεχιστεί ως εξής:



Κατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

• Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.

Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.



