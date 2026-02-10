Συνελήφθη 40χρονος με κοκαΐνη και 81 χάπια ecstasy στη Θεσσαλονίκη
Για κατοχή ναρκωτικών συνελήφθη 40χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατείχε μικροποσότητα κοκαΐνης και 81 χάπια ecstasy (MDMA).

Εκτός από τα ναρκωτικά κατασχέθηκε ηλεκτρικό πατίνι που χρησιμοποιούσε για τη μετακίνησή του.

Η σύλληψη έγινε, χθες το μεσημέρι, στο πλαίσιο ελέγχων του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

