Συνελήφθη 40χρονος με κοκαΐνη και 81 χάπια ecstasy στη Θεσσαλονίκη
Εκτός από τα ναρκωτικά κατασχέθηκε ηλεκτρικό πατίνι που χρησιμοποιούσε για τη μετακίνησή του
Για κατοχή ναρκωτικών συνελήφθη 40χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, κατείχε μικροποσότητα κοκαΐνης και 81 χάπια ecstasy (MDMA).
Η σύλληψη έγινε, χθες το μεσημέρι, στο πλαίσιο ελέγχων του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
