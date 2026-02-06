Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για κύκλωμα λαθραίων καπνικών προϊόντων σε 4 περιοχές της Ελλάδας: Κατασχέθηκαν όπλα και μετρητά

Μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 25 συλλήψεις - Η επιχείρηση πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης