Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για κύκλωμα λαθραίων καπνικών προϊόντων σε 4 περιοχές της Ελλάδας: Κατασχέθηκαν όπλα και μετρητά
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για κύκλωμα λαθραίων καπνικών προϊόντων σε 4 περιοχές της Ελλάδας: Κατασχέθηκαν όπλα και μετρητά
Μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 25 συλλήψεις - Η επιχείρηση πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης
Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης.
Στο πλαίσιο των ερευνών, αστυνομικές δυνάμεις διενεργούν εφόδους σε δέκα αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και σε εργοστάσιο παράνομης παραγωγής καπνικών προϊόντων.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα, εκ των οποίων 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία.
Για την υπόθεση αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης.
Στο πλαίσιο των ερευνών, αστυνομικές δυνάμεις διενεργούν εφόδους σε δέκα αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και σε εργοστάσιο παράνομης παραγωγής καπνικών προϊόντων.
Συνελήφθησαν 25 άτομα στο πλαίσιο της επιχείρησηςΜέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, χειρόγραφες σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται ως πειστήρια για τη δράση της οργάνωσης.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα, εκ των οποίων 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία.
Για την υπόθεση αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα