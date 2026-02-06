Διδυμότειχο: Κατάλληλο το νερό σε 7 οικισμούς, ακατάλληλο σε 4, συνεχίζεται η διανομή εμφιαλωμένου
Στα υπόλοιπα χωριά το νερό παραμένει ακατάλληλο προς χρήση

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν για την καταλληλότητα του νερού στα δέκα χωριά του Δήμου Διδυμοτείχου, όπου, όπως είναι γνωστό, από την περασμένη Παρασκευή είχε απαγορευτεί η χρήση του από τους κατοίκους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Διδυμοτείχου, διαπιστώθηκε ότι στα 7 από τα 10 χωριά το νερό είναι πλέον ασφαλές και κατάλληλο για κάθε χρήση.

Πρόκειται για τα χωριά Δόξα, Χιονάδες, Βρύση, Ασπρονέρι, Βρυσικά, Γιατράδες & Σαύρα.

Στα υπόλοιπα χωριά Ελαφοχώρι, Δάφνη, Σιτοχώρι και Ευγενικό το νερό παραμένει ακατάλληλο προς χρήση, αφού όπως αναφέρετε διαπιστώθηκαν αυξημένες τιμές σε ορισμένους δείκτες.

Για το λόγο αυτό η ΔΕΥΑΔ άδειασε και απολύμανε τις συγκεκριμένες δεξαμενές με υποχλωριώδες νάτριο ενώ ελήφθησαν νέα δείγματα τα αποτέλεσμα των οποίων αναμένονται την ερχόμενη Δευτέρα (9/2).

Στους οικισμούς αυτούς παρατείνεται το απαγορευτικό στην πόση το μαγείρεμα και το πλύσιμο των τροφίμων με το νερό αυτό.

Για τις ανάγκες των κατοίκων η ΔΕΥΑΔ έχει φροντίσει να διανεμηθεί εμφιαλωμένο νερό.

