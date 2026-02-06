Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας στον Πύργο: Κλειστά σχολεία, δρόμοι ποτάμια και νεκρά ζώα στο Γούμερο, δείτε εικόνες
Μεγάλα προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις -Τα φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές τόσο μέσα στην πόλη, όσο και στις γύρω κοινότητες
Ιδιαίτερα έντονη ήταν η επέλαση της κακοκαιρίας στον Πύργο, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα τόσο μέσα στην πόλη όσο και στις γύρω κοινότητες.
Πλημμυρικά φαινόμενα σε κεντρικούς και αγροτικούς δρόμους, απεγκλωβισμοί πολιτών από αυλές που είχαν κατακλυστεί από νερά, εκκενώσεις σχολικών μονάδων, αντλήσεις υδάτων, καθώς και φθορές σε υποδομές συγκαταλέγονται στα βασικότερα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patrisnews.com.
Το σύνολο του έμψυχου δυναμικού και τα μηχανήματα έργου του Δήμου μας επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα, σε στενή και διαρκή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις συναρμόδιες αρχές.
Το «πρώτο» καμπανάκι της κακοκαιρίας χτύπησε νωρίς το πρωί, όταν εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης και των μεγάλων όγκων νερών που έπεσαν πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι, όπως η Πατρών, η Υψηλάντου, η Παπαφλέσσα και άλλες.
Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή πληροφοριών, περίπου την ίδια ώρα, εκατοντάδες μαθητές εκκένωναν τα σχολεία τους, αφού τα προαύλια γέμισαν με νερό. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση όλων των μαθητών των σχολείων 5ο Νηπιαγωγείο, 3ο Δημοτικό και 4ο γυμνάσιο του Δήμου Πύργου, για λόγους προστασίας της ζωής και της υγείας των μαθητών που βρίσκονται σε αυτά μετά από την εκδήλωση έντονων πλημμυρικών φαινόμενων. Συνεργεία της ΔΕΥΑ Πύργου, πραγματοποίησαν στην συνέχεια άντληση των υδάτων.
Κλειστά τα στοχεία σήμερα λόγω της κακοκαιρίαςΠαράλληλα, με απόφαση του δημάρχου Στάθη Καννή, σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Παιδικοί Σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Πύργου. Η αναστολή λειτουργίας τους κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στις υποδομές και το οδικό δίκτυο.
Επίσης, στην περιοχή της Κεραίας, στο δρόμο που διαπερνά το 3ο Δημοτικό και 4ο Γυμνάσιο, ένα μικρό μέρος του οδοστρώματος υπέστη καθίζηση, πρόβλημα το οποίο αποκαταστάθηκε άμεσα από συνεργείο του Δήμου Πύργου.
Επίσης, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας Καταραχίου υπήρξε επέμβαση μηχανημάτων έργου, σε μια προσπάθεια να μην ξεχειλίσει ο αποστραγγιστικός αύλακας.
Η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές και σε δημοτικές κοινότητες, με επίκεντρο τη Βαρβάσαινα, την Παλαιοβαρβάσαινα, όπου σημειώθηκε κατολίσθηση σε αγροτικό δρόμο και το Γούμερο. Στην τελευταία κοινότητα μάλιστα, υπήρξε κατάρρευση στάνης από χώματα προερχόμενα από το βουνό, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό εκατοντάδες ζώα ενός κτηνοτρόφου. Έντονη ανησυχία επικράτησε και στην περιοχή της Σκαφιδιάς, αφού η στάθμη του ποταμού Ιάρδανου ανέβηκε απότομα, λόγω των συσσωρευμένων υδάτων.
Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατοντάδες οδηγούς, τόσο των γειτονικών κοινοτήτων, όπως η Πεύκη, ο Κλεινδιάς, η Αγία Άννα κ.α. και χαρακτηρίζεται από την υψηλή κυκλοφορία, αφού οδηγεί και στην Εθνική Οδό 111 Τρίπολης – Ολυμπίας και η διέλευση βαρέων οχημάτων γίνεται από εκεί.
Απεγκλώβισαν οικογένεια από πλημμυρισμένο σπίτιΣτην οδός Παπαγεωργίου, όπου το νερό ξεπέρασε το μισό μέτρο, χρειάστηκε η επέμβαση ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, ώστε να απεγκλωβίσουν τα μέλη μιας οικογένειας από σπίτι, όπου είχε ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του νερού. Πυροσβέστες, μετέφεραν στην κυριολεξία στα χέρια τους, τους ενοίκους του σπιτιού αλλά και το σκυλάκι τους, καθώς το σπίτι τους πλημμύρισε και ήταν αδύνατη η απομάκρυνση από αυτό.
Κινδυνεύει με αποκλεισμό η Αγία Άννα ΠύργουΑντιμέτωποι με τον αποκλεισμό είναι οι κάτοικοι των απομακρυσμένων κοινοτήτων του Δήμου Πύργου, αφού ο δρόμος στη διακλάδωση Αγία Άννας και Γουμέρου που οδηγεί στην Αγία Άννα, έχει καταστεί απροσπέλαστος, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε και χθες, όπως και τις προηγούμενες ημέρες την περιοχή.
