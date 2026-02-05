Πυροσβέστες μετέφεραν στα χέρια οικογένεια από πλημμυρισμένο σπίτι στον Πύργο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Πύργος Κακοκαιρία

Πυροσβέστες μετέφεραν στα χέρια οικογένεια από πλημμυρισμένο σπίτι στον Πύργο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η ισχυρή βροχόπτωση στην πόλη του Πύργου

Πυροσβέστες μετέφεραν στα χέρια οικογένεια από πλημμυρισμένο σπίτι στον Πύργο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ισχυρή νεροποντή που έπληξε τον Πύργο σήμερα Πέμπτη προκάλεσε εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Όπως αναφέρει το patrisnews.gr, προαύλια σχολείων και κεντρικοί δρόμοι βρέθηκαν κάτω από το νερό, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε συνοικίες περιφερειακά του αστικού ιστού. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην οδό Παπαγεωργίου, όπου η στάθμη του νερού ξεπέρασε το μισό μέτρο. Η συσσώρευση υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει κατοικία, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή απομάκρυνση των ενοίκων. Στο σημείο επιχείρησαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, οι οποίοι προχώρησαν σε απεγκλωβισμό οικογένειας από το σπίτι της.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν κυριολεκτικά στα «χέρια» τους τα μέλη της οικογένειας, καθώς και το σκυλάκι τους, προκειμένου να τους απομακρύνουν με ασφάλεια από τον πλημμυρισμένο χώρο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο 

Πυροσβέστες μετέφεραν στα χέρια οικογένεια από πλημμυρισμένο σπίτι στον Πύργο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πυροσβέστες μετέφεραν στα χέρια οικογένεια από πλημμυρισμένο σπίτι στον Πύργο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Πύργος: Απεγκλωβισμός από πλημμυρισμένο σπίτι ￼
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης