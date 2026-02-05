Πλημμύρες στον Πύργο: «Ποτάμια» οι δρόμοι, κατολισθήσεις και εκκενώσεις σχολείων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πλημμύρες στον Πύργο: «Ποτάμια» οι δρόμοι, κατολισθήσεις και εκκενώσεις σχολείων, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Υπερχείλισε το ποτάμι της Νέδας, ζημιές σε καλλιέργειες στο Γιαννιτσοχώρι
Η ισχυρή βροχόπτωση που σημειώνεται από τις πρωινές ώρες έχει προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετούς δρόμους της πόλης του Πύργου, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ilialive.gr, σε λίμνη έχουν μετατραπεί η οδός Υψηλάντου και η οδός Πατρών, με τα νερά να καθιστούν δύσκολη τη διέλευση των οχημάτων. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε άλλα σημεία της πόλης, όπου τα φρεάτια δεν προλαβαίνουν να απορροφήσουν τον όγκο του νερού.
Την ίδια ώρα, σχολεία της περιοχής εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους. Ειδικότερα στο 5ο Νηπιαγωγείο, στο 3ο Δημοτικό και στο 4ο Γυμνάσιο οι μαθητές απομακρύνθηκαν προληπτικά με τη βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
Παράλληλα, κατολισθήσεις καταγράφηκαν στον δρόμο Αγίου Ιωάννη Λασταιίκων αλλά και στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στο ύψος των Χανακίων.
Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νικόλαος Κοροβέσης «τα σοβαρότερα φαινόμενα εντοπίζονται στις περιοχές Παλαιοβαρβάσαινα, Κάτω Σαλμώνη, Στρέφι, Καρούτες και Πλάτανος καθώς η άνοδος των υδάτων του ποταμού έχει φτάσει σε οριακά επίπεδα».
Σημείωσε επίσης ότι «από το πρωί συνεργεία της Πολιτική Προστασίας έχουν αναπτυχθεί σε αρκετά σημεία και κυρίως στις γέφυρες του ποταμού όπου σε μία εξ αυτών στην περιοχή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας προκλήθηκε σοβαρή ζημιά όχι μόνο στην κατασκευή αλλά και σε αγωγό ύδρευσης που μπορεί να προκαλέσει διακοπή υδροδότησης σε Αρχαία Ολυμπία και Πύργο».
Την ίδια ώρα, υπερχείλισε το ποτάμι της Νέδας, στα όρια Ηλείας και Μεσσηνίας, έσπασαν αναχώματα και πλημμύρισαν χωράφια με τους κατοίκους της περιοχής να καταγγέλλουν απουσία δήμου και περιφέρειας καθώς η πρώτη μπουλντόζα για ενίσχυση αναχωμάτων εμφανίστηκε τρεις ώρες αφότου ζητήθηκε βοήθεια και ενώ είχαν ήδη σπάσει αναχώματα και είχαν προκληθεί ζημιές.
