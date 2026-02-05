Νέα Πέραμος: Καταθέτει ο πατέρας του 27χρονου μετά το «δεν γνωρίζω τίποτα» που είπε η σύντροφός του

Ο 50χρονος θα ερωτηθεί για όλα και ειδικά για τις πρόσφατες δηλώσεις του ότι η πρώην σύζυγός του και μητέρα του 27χρονου όσο και η σύντροφος του με καταγωγή από την Αλβανία